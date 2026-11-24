Leo Carlsson saknades efter sin skada i natt. Foto: Rob Gray-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

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Utan Leo Carlsson i laget förlorade Anaheim Ducks nattens möte med Seattle Kraken med 2–3. Den svenske stjärnan kolliderade med linjedomaren Travis Toomey i andra perioden av helgens möte med Utah Mammoth. Han fick hjälpas av isen , rejält omtöcknad, och tvingades avbryta matchen.

Carlsson saknades sedan på söndagens träning och måndagens matchvärmning och räknades bort från nattens match på grund av en överkroppsskada. Enligt Ducks räknas han som dag-för-dag.

– Prata om ett riktigt tungt bakslag. Det är verkligen oturligt. En olycklig situation, säger tränaren Joel Quenneville om Carlsson.

21-åringen är poängbäst bland svenskarna i NHL den här säsongen med sina 29 poäng (7+22) på 24 matcher. Cutter Gauthier (31 poäng) är den enda spelaren som gjort fler poäng av spelarna i Ducks.

Cutter Gauthier jagar målrekord

Anaheim tar härnäst emot San Jose Sharks på hemmais tidigt på torsdag morgon. Det är ännu oklart om svensken kommer att vara spelklar till dess.

I mötet med Seattle klev kaptenen Mikael Granlund upp som förstacenter i toppkedjan med Gauthier och Alex Killorn.

Gauthier sköt sitt 22:a mål för säsongen – och sitt 18:e i november månad – mot Kraken. Därmed jagar han NHL-rekordet på 20 mål under en och samma kalendermånad. Han har tre matcher på sig att tangera rekordet, som Joe Malone (1921) och Teemu Selänne (1993) delar på. Efter mötet med Sharks har Ducks ett dubbelmöte med Los Angeles Kings att se fram emot i helgen.

Endast Edmontons Leon Draisaitl (23 mål) har skjutit fler mål än Gauthier den här säsongen.

Noterbart för Anaheims del är att den tidigare Färjestad BK-backen Stian Solberg noterades för sin första NHL-poäng i form av en assist i natt. Norrmannen gjorde sin tredje NHL-match i karriären efter att ha kallats upp från farmarlaget San Diego Gulls tidigare i månaden.