MoDo fick den bästa starten på matchen när Charlotte Sonntag spräckte nollan halvvägs in i den första perioden, framspelad av Anna Andersson och Moa Johannesson. I den andra akten tog dock Frölunda över helt. Efter tre minuters spel utnyttjade Tuva Kandell spel fem mot tre och kvitterade till 1–1.

Drygt tre och en halv minut senare satte Emilia Vesa ledningsmålet till 2–1, innan Madeleine Leidt utökade till 3–1 i powerplay i mitten av perioden.

MoDo jagade en reducering i slutperioden, tog timeout och plockade ut målvakten Ebba Lindström (41 räddningar på 44 skott) med knappt två minuter kvar, men Kassidy Sauvé (15 räddningar på 16 skott) och Frölunda höll tätt och säkrade segern.

Matchfakta

Frölunda HC – MoDo Hockey 3–1 (0–1, 3–0, 0–0)

Första perioden:

0–1 (11.57) Charlotte Sonntag (Anna Andersson, Moa Johannesson)

Andra perioden:

1–1 (23.00) Tuva Kandell (Andrea Dalen, Sanni Rantala) PP2

2–1 (26.35) Emilia Vesa (Sanni Rantala, Nathalie Lidman)

3–1 (33.49) Madeleine Leidt (Michaela Pejzlova, Sofie Lundin) PP1

Tredje perioden:

-

Skott: 44–16 Utvisningar: FRÖ: 1x2 min. MoDo: 4x2 min.