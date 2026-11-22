Luleå fick en drömstart på matchen när Emilie Kruse Johansen spräckte nollan redan efter 1.33 i den första perioden, framspelad av Fanny Aneborn. Med 40 sekunder kvar av öppningsakten utökade sedan Wilma Sjölund till 2–0.

Halvvägs in i mittperioden såg matchen ut att vara avgjord då Jaycee Magwood prickade in 3–0 på egen hand. HV71 replikerade dock snabbt genom två powerplay-mål inom loppet av knappt två minuter från Ekaterina Pelowich och Riley Walsh, vilket skapade rejäl nerv inför den sista perioden.

I slutakten satte Magwood sitt andra mål för kvällen till 4–2. Eimear Leacy reducerade visserligen till 4–3 med drygt sju minuter kvar, och HV71 plockade ut målvakten Elin Löwenadler i slutminuterna, men Lovisa Lundström och Luleå höll undan och säkrade tre poäng.

Matchfakta

Luleå HF – HV71 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

Första perioden:

1–0 (01.33) Emilie Kruse Johansen (Fanny Aneborn)

2–0 (19.20) Wilma Sjölund (Ebba Hedqvist, Jaycee Magwood)

Andra perioden:

3–0 (30.34) Jaycee Magwood (utan assisterande)

3–1 (34.07) Ekaterina Pelowich (Alva Johansson, Julia Shaunessy) PP1

3–2 (36.00) Riley Walsh (Barbora Kapicakova) PP1

Tredje perioden:

4–2 (47.24) Jaycee Magwood (utan assisterande)

4–3 (52.53) Eimear Leacy (Barbora Kapicakova, Julia Shaunessy)

Skott: 28–18 Utvisningar: LHF: 3x2 min. HV71: 2x2 min.