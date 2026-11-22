Det hände mycket under en intensiv minut i den första perioden. Alyson Hush spräckte nollan för SDE i numerärt underläge, framspelad av just Emmi Juusela, men blott tio sekunder senare kvitterade Maddison Achtyl för Linköping i samma powerplay-spel.

I mittperioden återtog SDE ledningen när Alva Vitalisson skickade in 1–2 efter förarbete från Olivia Sohrner och Nova Åberg. Gästerna såg länge ut att gå mot samtliga tre poäng, men halvvägs in i den tredje akten kvitterade Hilda Ljungberg till 2–2 i numerärt överläge och tvingade fram sudden death.

Väl i förlängningen fick SDE chansen i powerplay och tog timeout. Linköping lyckades visserligen reda ut det numerära underläget, men med blott 17 sekunder kvar av övertiden slog Emmi Juusela till på egen hand och sköt bonuspoängen till Danderydsklubben.

Matchfakta

Linköping HC – SDE HF 2–3 efter förlängning (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)

Första perioden:

0–1 (12.59) Alyson Hush (Emmi Juusela) SH1

1–1 (13.09) Maddison Achtyl (Lova Torsson, Lindsay Agnew-Svedén) PP1

Andra perioden:

1–2 (25.05) Alva Vitalisson (Olivia Sohrner, Nova Åberg)

Tredje perioden:

2–2 (50.41) Hilda Ljungberg (Marthe Pabsdorff Brunvold, Lova Torsson) PP1

Förlängning:

2–3 (64.43) Emmi Juusela (utan assisterande)

Utvisningar: LHC: 5x2 min. SDE: 3x2 min.