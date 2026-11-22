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Mikko Kokkonen, Max Martin och Sami Niku saknades samtliga när Linköping ställde upp mot Björklöven under lördagskvällen. Det av olika anledningar i den backkris SHL -klubben nu står inför.

Nu värvar man Christian Sedoff från finska Jukurit. I den finska högstaligan har han gjort 2+0 på tio matcher den här säsongen.

– Givet vår skadesituation ville vi addera en back som kan spela många minuter och ge oss bättre balans på backsidan. Christoffer är en pålitlig tvåvägsback som är stark i försvarszon och bra på att flytta pucken för att starta uppspel, säger sportchef Broc Little.

Christian Sedoff till LHC

Christoffer Sedoff har HIFK som moderklubb, och fick ett NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights 2023. Då hade han slagit sig fram i WHL och producerat en hel del poäng. Det blev dock aldrig spel i NHL utan bara i farmarligan.

Kontraktet med Linköping HC gäller året ut.

– Jag har aldrig spelat i SHL men jag har kollat en hel del matcher. Jag gillar verkligen den typ av hockey som spelas med hög intensitet och mycket kamp. Det kommer passa mitt sätt att spela, säger han.