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Förra säsongen fick vi se spelare som Filip Larsson och Samuel Johannesson vända hem till Sverige mitt under pågående SHL-säsong. De båda fick också stora roller omgående i sina klubbar. Det hör inte till vanligheterna att det dyker upp så pass meriterade svenska namn på marknaden mitt under en pågående säsong.

Men även i år finns det ett par namn som kan bli aktuella. Vissa kanske till och med redan kommer hem under vintern, samtidigt som vissa andra är aktuella till nästa säsong.

AHL är en speciell liga och organisationerna där fungerar på annorlunda sätt. Det finns därmed några svenskar som har en speciell situation just nu, något som gör att en flytt hem blir alltmer aktuell.

Här kollar vi närmare på tio kandidater.