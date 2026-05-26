Tre Kronor får tufft motstånd i VM-kvartsfinalen.

Sverige ställs mot obesegrade Schweiz sedan de besegrat Finland under kvällen.

Tre Kronor får möta värdnationen Schweiz i VM-kvartsfinal på torsdag. Foto: Bildbyrån

Tidigare under tisdagen blev Tre Kronor klara för VM-kvartsfinal efter att ha vunnit med 4-2 mot Slovakien i den avgörande gruppspelsmatchen. Även USA säkrade sin plats i slutspelet efter att ha besegrat Österrike med 4-1. Alla de åtta slutspelslagen var därför klara inför kvartsfinalerna. Däremot väntade två toppmatcher i vardera grupp under kvällen för att avgöra vilka placeringar som lagen får och även vilka som möts i kvartsfinal.

Kanada vinner mot Tjeckien – obesegrad gruppvinnare

I Tre Kronors grupp var Kanada redan klara som gruppvinnare. Däremot var det osäkert vilka som skulle ta andraplatsen. Norge besegrade Tjeckien under gårdagen för att säkra kvartsfinalplatsen. De missade därmed chansen att säkra andraplatsen tidigare i dag sedan Danmark kvitterat med två sekunder kvar och Norge vann med 4-3 efter förlängning. Det innebar att Tjeckien skulle gå förbi Norge och bli tvåa i gruppen vid en seger under ordinarie tid mot Kanada i kvällens match.

Kanada var obesegrade i sex matcher inför kvällens drabbning med Tjeckien. Det var däremot tjeckerna som började bäst i första perioden, kom ut starkt och tog ledningen med 1-0. I andra perioden utökade också Tjeckien till 2-0 innan Kanadas lagkapten Macklin Celebrini reducerade till 2-1 efter en läcker assist av Sidney Crosby.

I tredje perioden lyckades Kanada också kvittera, återigen genom firma Celebrini och Crosby. Även till 2-2-målet var det Crosby som spelade fram till Celebrini och det var utjämnat i matchen. Bara ett par minuter senare fullbordade Kanada också vändningen sedan John Tavares gjort 3-2. Kanada kunde sedan hålla undan och vinna med 3-2 för sin sjunde raka seger i årets VM.

Resultatet innebär att Norge blir grupptvåa bakom Kanada medan Tjeckien i stället blir trea och får ett tuffare motstånd i kvartsfinalen.

Schweiz vinner gruppfinalen – får möta Sverige

I den andra gruppen, som spelas i Zürich, väntade en glödhet gruppfinal. Både Schweiz och Finland har imponerat stort i årets VM och vunnit alla sex matcher med maximalt 18 poäng inför den sista omgången. Nu ställdes Schweiz och Finland mot varandra i en match som skulle avgöra vilket lag som blir gruppetta. Nationen som vann kvällens match skulle också ställas mot Tre Kronor i kvartsfinal.

Värdnationen Schweiz fick en drömstart på matchen och tog ledningen efter 40 sekunder i ett kokande Swiss Life Arena. Bara minuter senare kom även 2-0 för Schweiz som gjorde två mål inom matchens fyra första minuter och sköljde över Finland. De finska lejonen lyckades däremot stå emot och reste sig sedan.

I den andra perioden klev lagkaptenen Aleksander Barkov fram två gånger om där han först reducerade och sedan också kvitterade för Finland. Ställningen var 2-2 inför tredje perioden och det vidöppet i kampen om att vinna gruppen. Med bara några minuter kvar att spela drog sedan tidigare HV71-stjärnan Mikko Lehtonen på sitt en kostsam utvisning för ”puck out”. I powerplay klev förre Sverigebekantingen Ken Jäger fram med sitt andra mål i matchen för 3-2 till Schweiz med bara drygt tre minuter kvar att spela. Sedan klev NHL-stjärnan Nico Hischier fram och avgjorde matchen med sitt 4-2-mål i tom kasse.

Det blir alltså Schweiz som vinner gruppfinalen mot Finland för att ta sin sjunde raka seger i hemma-VM.

Så spelas kvartsfinalerna i Hockey-VM

Inför kvällens matcher var det redan klart att Kanada och USA skulle mötas i en VM-kvartsfinal som blir en repris på OS-finalen från i februari. Det var också redan känt att Tre Kronor skulle få resa till Zürich för sin kvartsfinal där de antingen skulle få spela den tidiga matchen mot Finland eller den sena matchen mot Schweiz på torsdag.

Efter kvällens resultat är det nu känt att Tre Kronor möter Schweiz på torsdag klockan 20:20. I de övriga kvartsfinalerna ställs skrällgänget Norge mot Lettland samtidigt som Finland får möta Tjeckien.

Schweiz – Sverige

Finland – Tjeckien

Kanada – USA

Norge – Lettland

