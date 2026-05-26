Ett år till.

Jevgenij Malkin, 39, är klar för en fortsättning i Pittsburgh Penguins och skriver ett avtal värt 51 miljoner kronor.

Jevgenij Malkin är klar för en ny säsong i Pittsburgh Penguins. Foto: Bildbyrån (Montage)

Nej, än ser Jevgenij Malkin inte slutet på sin NHL-karriär.

Det har varit spekulationer om superstjärnans framtid hela säsongen då hans kontrakt med Pittsburgh Penguins löper ut efter 20 säsonger. Nu kommer däremot beskedet som alla ”Pens”-fans har hoppats på.

Under tisdagskvällen bekräftar Pittsburgh att de har kommit överens om ett nytt avtal med Jevgenij Malkin som sträcker sig över nästa säsong. Malkin, som fyller 40 år till sommaren, är klar för ett år till och i kontraktet kommer han att ha en lön på 5,5 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 51,2 miljoner kronor. Han går därmed ner i lön efter att tidigare ha tjänat 6,1 miljoner dollar (nästan 57 miljoner kronor) per säsong i det fyraåårskontrakt som han skrev med Pittsburgh 2022.

– Pittsburgh är mitt andra hem. Jag älskar den här staden och fansen här väldigt mycket. Jag känner mig fortfarande bra och har självförtroende i mitt spel. Jag är fortfarande hungrig och jag är glad att vara här. Jag vill vara kvar med ”Sid” (Sidney Crosby) och ”Tanger” (Kris Letang) och vara en ”Penguin” för alltid, säger Malkin i en video.

Jevgenij Malkin – en av sin generations bästa spelare i NHL

Jevgenij Malkin draftades av Pittsburgh Penguins som andra spelare i NHL-draften 2004, bakom en viss Aleksandr Ovetjkin. Han ”flydde” sedan från Ryssland 2006 för att komma till USA och gjorde sin första NHL-säsong 2006/07. Där blev Malkin direkt en storstjärna och en perfekt vapendragare till Sidney Crosby. Malkin vann Calder Trophy som NHL:s bästa rookie under debutsäsongen och fortsatte bara dominera efter det.

Säsongen 2008/09 hade Malkin sin bästa säsong i karriären där han gjorde 113 poäng på 82 matcher och vann NHL:s poängliga. I slutspelet stod han sedan för hela 36 poäng på 24 matcher och prisades med Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP när Pittsburgh vann Stanley Cup 2009. Malkins nästa monstersäsong kom 2011/12 när han gjorde 50 mål och 109 poäng på 75 matcher och vann NHL:s poängliga för andra gången. Efter säsongen prisades han med Hart Trophy som NHL:s MVP samt tog hem Ted Lindsay Award som ligans bästa spelare.

Han var sedan också en av de bästa spelarna när Penguins vann dubbla Stanley Cup-titlar 2016 och 2017. På meritlistan har Malkin också två VM-guld med Ryssland 2012 och 2014.

Trots att han har blivit 39 år gammal håller Jevgenij Malkin fortfarande en hög nivå. Den här säsongen gjorde han 61 poäng på 56 matcher för Penguins och visade att ”gubben” kan än. Totalt under sin karriär har Malkin gjort 1 407 poäng på 1 269 matcher. Han ligger på 23:e plats i NHL:s poängliga genom tiderna och har gjort näst flest poäng av alla ryssar i ligans historia, endast Aleksandr Ovetjkin är bättre.

