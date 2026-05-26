Avslutade karriären – nu blir han tränare

Victor Svensson lade skridskorna på hyllan.

Nu sadlar 36-åringen om – och blir assisterande tränare för danska Rungsted Seier Capital.

Victor Svensson går från isen till båset. Foto: Sven Hoppe/dpa/Alamy

Tidigare i år bekräftade Victor Svensson att han avslutar hockeykarriären efter 16 säsonger på elitnivå.

Nu är den tidigare centern klar för ett nytt hockeyjobb. Han kliver nämligen in och blir tränare i Rungsted Seier Capital som spelar i Danmark. Han kommer att agera som assisterande tränare till 39-årige landsmannen Marcus Olsson som kliver upp som huvudtränare för Rungsted efter två och ett halvt år som assisterande.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av tränarteamet och Rungsted. Jag har känt Marcus länge och har fått följa hans resa på nära håll under det senaste året. Vi delar många tankar om hur en bra hockeymiljö bör fungera – särskilt när det gäller ledarskap, kommunikation och relationer – vilket gjorde att det kändes helt rätt att säga ja till den här möjligheten, säger Svensson på klubbens hemsida och fortsätter:

– Efter min spelarkarriär har jag arbetat med spelarutveckling, där jag kombinerat videoanalys med mental träning för spelare i SHL, DEL och Allsvenskan med fokus på att hjälpa spelare att nå sin fulla potential och skapa hållbara karriärer. Jag ser ödmjukt fram emot att ta med mig den erfarenheten till arbetet i Rungsted och bidra både på och utanför isen.

Victor Svensson spelade med Marcus Olsson i Malmö Redhawks

Victor Svensson har Malmö Redhawks som moderklubb och spelade då tillsammans med Marcus Olsson under tre säsonger. Svensson gjorde tre säsonger i HockeyAllsvenskan med Malmö innan han klev ner till Kallinge/Ronneby IF i Hockeyettan. 2012 värvades Victor Svensson till Oskarshamn och han tillbringade sedan fem säsonger i IKO, varav fyra som assisterande kapten.

2017 flyttade han sedan utomlands och där blev han sedan kvar under resten av sin karriär. Han gjorde fem säsonger i tyska Düsseldorfer EG samt tre säsonger i norska Storhamar. Svensson vann NM-guld med Storhamar både 2018 och 2025. Han avslutade alltså sin karriär genom att bli mästare i Norge 2025.

Nu väntar en ny karriär som tränare.

– Under samtalen med Victor fick jag ett riktigt bra intryck av honom – både som person och i förhållande till hur han vill arbeta. Han är analytiskt stark, detaljorienterad och kommer att bidra avsevärt till våra spelares individuella utveckling. Samtidigt har han värdefull erfarenhet från sin egen karriär på hög nivå i Tyskland, Sverige och Norge. Vi ser stor potential i hans förmåga att kombinera de taktiska och mänskliga aspekterna i arbetet med truppen, säger Rungsteds sportchef Joachim Holten Møller.

