Vegas i superläge efter ny seger

Seger för Vegas med 5–3 mot Colorado

Tomas Hertl matchvinnare för Vegas

Tredje raka segern för Vegas

Vegas är bara en seger ifrån att avgöra serien mot Colorado i Stanley Cup semifinal herr, efter seger på hemmaplan med 5–3 (0–3, 3–0, 2–0). Vegas leder matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till final.

Det var Vegas fjärde raka seger mot Colorado.

Vegas–Colorado – mål för mål

Colorado stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.54 i mitten av perioden.

Vegas reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

8.21 in i tredje perioden nätade Vegas Tomas Hertl framspelad av Mark Stone och Kaedan Korczak och gav laget ledningen. Brett Howden stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–3-mål med 57 sekunder kvar att spela efter förarbete från William Karlsson och Shea Theodore. Därmed hade Vegas vänt matchen. 5–3-målet blev matchens sista.

Nästa match spelas på onsdag 03.00.

Vegas–Colorado 5–3 (0–3, 3–0, 2–0)

Stanley Cup semifinal herr

Första perioden: 0–1 (3.21) Gabriel Landeskog (Devon Toews, Nathan MacKinnon), 0–2 (7.03) Nazem Kadri (Martin Necas, Josh Manson), 0–3 (13.15) Jack Drury (Parker Kelly, Devon Toews).

Andra perioden: 1–3 (20.19) Mark Stone (Mitch Marner, Tomas Hertl), 2–3 (24.05) William Karlsson (Mitch Marner), 3–3 (32.46) Keegan Kolesar (Dylan Coghlan, Kaedan Korczak).

Tredje perioden: 4–3 (48.21) Tomas Hertl (Mark Stone, Kaedan Korczak), 5–3 (59.03) Brett Howden (William Karlsson, Shea Theodore).

Utvisningar, Vegas: 5×2 min. Colorado: 4×2 min.

Ställning i serien: Vegas–Colorado 3–0 (bäst av 7)

Nästa match:

27 maj, 03.00, Vegas–Colorado