Kanadas seger hjälper Tre Kronor

Seger för Kanada med 5–1 mot Slovakien

Kanadas sjätte seger på de senaste sex matcherna

Gabriel Vilardi avgjorde för Kanada

Kanada vann med 5–1 (1–0, 0–1, 4–0) borta mot Slovakien i VM Grupp B herr.

Kanada vann därmed för åttonde matchen i rad mot just Slovakien.

Därmed har Kanada vunnit sex matcher i rad i VM Grupp B herr och behöver en seger till för att gå igenom serien obesegrade.

Tjeckien nästa för Kanada

Dylan Cozens gjorde 1–0 till gästerna Kanada efter 14.28 assisterad av Sidney Crosby och Macklin Celebrini.

Efter 8.47 i andra perioden slog Kristian Pospisil till framspelad av Luka Radivojevic och Mislav Rosandic och kvitterade för Slovakien.

Kanada spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Gabriel Vilardi, John Tavares, Ryan O’Reilly och Macklin Celebrini och avgjorde matchen.

Resultatet innebär att slutspelshoppet fortfarande lever för Tre Kronor inför avgörandet i gruppen.

Det här betyder att Slovakien är kvar på tredje plats och att Kanada fortfarande leder serien.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 26 maj. Då möter Slovakien Sverige 16.20. Kanada tar sig an Tjeckien borta 20.20.

Slovakien–Kanada 1–5 (0–1, 1–0, 0–4)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (14.28) Dylan Cozens (Sidney Crosby, Macklin Celebrini).

Andra perioden: 1–1 (28.47) Kristian Pospisil (Luka Radivojevic, Mislav Rosandic).

Tredje perioden: 1–2 (42.14) Gabriel Vilardi (John Tavares, Robert Thomas), 1–3 (44.54) John Tavares (Ryan O’Reilly, Morgan Rielly), 1–4 (47.36) Ryan O’Reilly (Evan Bouchard), 1–5 (49.21) Macklin Celebrini (Gabriel Vilardi, Mark Scheifele).

Utvisningar, Slovakien: 2×2 min. Kanada: 4×2 min.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Slovakien: 3-0-2

Kanada: 5-0-0

Nästa match:

Slovakien: Sverige, borta, 26 maj 16.20

Kanada: Tjeckien, borta, 26 maj 20.20

