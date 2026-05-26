Förutsättningarna: Så spelas Sverige-Slovakien i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar sin sjunde och sista gruppspelsmatch i hockey-VM 2026. Matchen spelas i BCF Arena i Fribourg. De möter Slovakien den 26:e maj klockan 16:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider och de senaste mötena mellan Sverige och Slovakien.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich.

Sverige premiärspelade mot Kanada förra fredagen och föll då med 5-3. Jacob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm gjorde de tre svenska målen.

Förra söndagen besegrades Danmark med 6-2. Viggo Björck skrev historia som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna. Övriga blågula mål gjordes av Mattias Ekholm, Oliver Ekman-Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg och Linus Karlsson.

Dagen efter var det dags igen, med match mot Tjeckien. Sverige hamnade tidigt i ett 3-0-underläge men lyckades sånär hämta upp det och få med sig poäng från matchen. Tjeckien vann emellertid med 4-3. De svenska målen gjordes av Joel Persson, Simon Holmström och Oliver Ekman-Larsson.

I den fjärde matchen, som spelades i onsdags, besegrades uppstickaren Slovenien med hela 6-0. Lucas Raymond och Jacob de la Rose gjorde två mål vardera, medan backarna Mattias Ekholm och Robert Hägg gjorde de resterande två målen. Arvid Söderblom höll nollan.

I fredags höll Sverige sin andra raka nolla, när Italien besegrades med 3-0. Då presenterade sig också två nya målskyttar: Carl Grundström och Ivar Stenberg. Den sistnämnde gjorde dessutom två mål. Magnus Hellberg vaktade kassen och höll sin första nolla i årets VM.

Sen kom VM:s stora magplask för svensk del. Man föll med 3-2 mot Norge. Ivar Stenberg och Lucas Raymond gjorde de svenska målen, i det som blev tidernas blott andra mästerskapsförlust mot Norge. Det var dock första gången Norge besegrade Sverige i en VM-match under ordinarie tid.

Förlusten mot norrmännen gör att Tre Kronor alltjämt ligger utanför kvartsfinal. De är femma i gruppen med blott nio ihopspelade poäng. Slovakien är trea, med elva inspelade poäng. Det gör att Sverige behöver tre poäng för att passera Slovakien i tabellen, och ta en kvartsfinalplats som gruppfyra. Då väntar vinnaren i kvällens match mellan Schweiz och Finland i kvartsfinalen.

Slovakien har samlat ihop sina elva poäng via en 2-1-seger mot Norge, en 4-1-vinst mot Italien, 5-4 mot Slovenien efter förlängning samt 5-1 mot Danmark. Nu har de dock två raka förluster, 3-2 mot Tjeckien och 5-1 mot Kanada.

Hur ser Tre Kronors poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Lucas Raymond 5 5 10 2. Ivar Stenberg 3 4 7 3. O. Ekman-Larsson 2 5 7 4. Viggo Björck 1 4 5 4. Simon Holmström 1 4 5

Hur ser Slovakien poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Martin Chromiak 3 2 5 1. Marek Hrivik 3 2 5 3. Adam Liska 2 3 5 3. Oliver Okuliar 2 3 5 4. Kristian Pospisil 3 1 4

Hur ser jag Sverige-Slovakien på TV?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 16:20, men TV-sändningen börjar redan vid 15:30.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Slovakien i hockey-VM 2026?

Det här är sjunde och sista gruppspelsmatchen för lagen. Och det är också en helt avgörande match kring slutspelsstrecket.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Laget som slutar sist i gruppen åker ner till B-VM nästa år.

Den här matchen har en helt avgörande betydelse för vilka som går till kvartsfinal på torsdag. Sverige ligger femma med nio poäng medan Slovakien ligger fyra med elva poäng. Det krävs alltså tre poäng för Tre Kronor för att de ska ta sig till kvartsfinal. För Slovakien räcker en eller två poäng.

Slovakien är inne i en riktig svacka och har inte tagit medalj sedan man gick till en oväntad final i VM 2012. Det hittills enda VM-guldet kom dock i ett mästerskap som spelades i Sverige. Det var 2002, då hockey-VM avgjordes i Göteborg. Faktum är att man sedan finalen 2012 bara gått till kvartsfinal fyra gånger: 2013, 2021, 2022 och 2024.

De har däremot gått till semifinal vid två raka OS-turneringar. 2022 besegrade de Tre Kronor i bronsmatchen.

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp.

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers –> Läs mer!

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues –> Läs mer!

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers –> Läs mer!

Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Slovakiens stjärnor?

Slovakien har ingen spelare i truppen som är helt ordinarie i NHL. Den som gjorde flest NHL-matcher förra säsongen var Martin Pospisil, som spelade 22 matcher för Calgary Flames. De har dock flera spelare, som Martin Chromiak, Adam Sykora och Filip Mesar, som gör det bra i AHL.

I Sverige är dock Marek Hrivik, Oliver Okuliar och Luka Radivojevic namnen som sticker ut mest. Hrivik var under flera år firad stjärna i Leksand, Oliver Okuliar var en av Skellefteås stora guldhjältar den gångna säsongen, och Luka Radivojevic är delvis fostrad i Örebro. I laget finns också Sebastian Cederle, som är klar för spel i Färjestad nästa säsong.

Hur ser Sveriges och Slovakiens trupper ut?

* Notera att förändringar kan ha skett sedan trupperna togs ut.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Slovakien

VM 2025: Sverige-Slovakien 5-0

VM 2024: Sverige-Slovakien 6-1

VM 2021: Sverige-Slovakien 3-1

VM 2018: Sverige-Slovakien 4-3 efter förlängning

VM 2017: Sverige-Slovakien 4-2

VM 2014: Sverige-Slovakien 3-1

VM 2007: Sverige-Slovakien 7-4

VM 2006: Sverige-Slovakien 2-5

VM 2004: Sverige-Slovakien 0-0

VM 2003: Sverige-Slovakien 3-1

Slovakien är ett av de länder Sverige har mött allra oftast i VM under 2000-talet. Tre Kronor har, som ni ser ovan, vunnit åtta av de tio senaste matcherna länderna emellan i hockey-VM. Slovakien vann i gruppspelet i VM 2006 och 2004 kunde matcherna sluta oavgjort. Då blev det 0-0. Det är den enda oavgjorda matchen mellan Sverige och Slovakien under 2000-talet.

I de åtta övriga matcherna har Sverige vunnit varenda gång, och sju av segrarna har kommit efter ordinarie tid. Den totala målskillnaden i de tio senaste VM-mötena mellan länderna är 37-18.

Så sent som ifjol vann Sverige med 5-0 i premiärmatchen av VM i Stockholm.

Sverige och Slovakien möttes också i OS tidigare i år. Då vann Tre Kronor med 5-3, men ett sent slovakiskt ledningsmål gjorde att Slovakien vann gruppen på målskillnad medan Sverige bara slutade trea.