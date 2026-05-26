Trots endast 13 skott tar Lane Hutson på sig nattens 2–3-förlust för Montréal Canadiens. Det efter en felpass som föranledde Carolina Hurricanes övertidsavgörande.

– Det hade varit skönt att leda 2–1, men vi är inte det på grund av mig, säger 22-årige stjärnan till media.

Lane Hutson möter media efter misstaget när Montréal föll mot Carolina.

För första gången i årets Stanley Cup-slutspel har Montréal Canadiens förlorat två raka matcher. Det efter att Andrej Svetjnikov (?) fått in 3–2-puckens i nattens förlängning. Ett mål som innebär 1–2 i Conference finalen och att Carolina Hurricanes sitter i förarsätet inför match fyra.

– Jag vet inte och jag bryr mig inte heller, så länge någon gör det, säger Hurricanes tränare Rod Brind’Amour om målet där det var oklart om Svetjnikov faktiskt var sist på pucken.

– Kul för honom, tillägger han när journalisterna berättar att ryske stjärnan fått det.

Men sett till matchbilden var det inte så oväntat att Brind’Amour gick vinnande ur nattens möte. Man vann nämligen skotten med hela 38–13, och hade säkerligen vunnit enkelt om det inte varit för Montréals Jakub Dobes i målet.

– Det duger förstås inte. Och hade inte Montreal täckt så många skott hade siffran varit uppe i 50 skott mot kassen, säger Wayne Gretzky, som expert i TV-sändningen, om Canadiens.

Trots den skottstatistiken tar dock Montréals backstjärna Lane Hutson på sig förlusten.

I intervju med media, efter slutsignalen, kommer dessa ord om 2–3-målet i förlängningen. Ett mål som uppstod efter att 22-åringen slagit en felpass, rakt i gapet på Svetjnikov, vid den egna blålinjen.

– Jag tycke att vi var rätt angelägna ändå, svarar han media om pressen som underläget i serien innebär.

– Det hade varit skönt att leda 2–1, men vi är inte det på grund av mig. Det är frustrerande, men vi måste bara kämpa till slutet, fortsätter han.

Första periodens skottstatistik visade 5–15, men resultattavlan endast 1–2. Gotisbehere hade gett Carolina ledningen innan Matheson svarat för Montréal. Därefter svarade Taylor Hall för att ge gästerna 2–1 inför andra. Väl där stod just Lane Hutson för 2–2 efter klapp klapp-spel i powerplay.

I tredje fick Noah Dobson in 3–2 för Canadiens, men efter coach challenge dömdes det bort på grund av offside.