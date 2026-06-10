Spelarfacket kräver utredning – kan stoppa Babcock

Mike Babcocks väg tillbaka till NHL-bänken har fått ett nytt hinder. Spelarfacket NHLPA har nu begärt att ligan utreder anklagelserna om integritetskränkningar från tiden i Columbus – och vill samtidigt att Edmonton Oilers skjuter upp en eventuell anställning av veterantränaren.

Spelarfacket NHLPA kan stoppa Mike Babcock från att ta över jobbet som huvudtränare för Edmonton Oilers. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

Sagan om Mike Babcock och Edmonton Oilers fortsätter.

Efter att det under måndagen rapporterats att Oilers konsulterade NHL:s spelarfack (NHLPA) kring en möjlig anställning av Mike Babcock som ny huvudtränare, uppgav TSN:s insider Darren Dreger på tisdagen att NHLPA nu har bett NHL att gå vidare med en utredning av de anklagelser om integritetskränkningar som riktades mot Babcock under hans tid i Columbus Blue Jackets.

Senare rapporterade insidern Frank Seravalli att NHLPA dessutom specifikt har begärt att NHL ska fördröja en eventuell anställning av Babcock i Edmonton tills en formell utredning har genomförts. Det finns i nuläget ingen tidsplan för hur lång tid en sådan utredning kan ta.

To add to @DarrenDreger’s report, sources say the NHLPA has specifically requested that the NHL delay Mike Babcock’s hiring by the Edmonton Oilers until a formal investigation can be completed. https://t.co/CakDh2SQIN — Frank Seravalli (@frank_seravalli) June 10, 2026

Mike Babcock lämnade Columbus efter känsliga uppgifterna

Anklagelserna går tillbaka till hösten 2023, då Babcock precis hade tillträtt som huvudtränare för Columbus Blue Jackets inför säsongen 2023/24. Kort före träningslägrets start kom uppgifter om att han ska ha kränkt spelares integritet, bland annat genom att be om att få gå igenom bilder på deras mobiltelefoner.

Babcocks anställning hade redan från början varit omdiskuterad, och när uppgifterna blev offentliga hamnade han under hård press. Han valde därefter att lämna sitt uppdrag innan han ens hunnit coacha laget i en enda försäsongsmatch.

Kontroversen i Columbus kom bara några år efter att Babcocks tid som tränare för Toronto Maple Leafs också hamnat i negativ dager. Efter att han fått sparken 2019 framkom flera berättelser om manipulativa och psykiskt nedbrytande metoder i hans ledarskap.

Den mest uppmärksammade historien rörde stjärnforwarden Mitch Marner. Under hans rookiesäsong 2016/17 ska Babcock ha bett Marner att rangordna sina lagkamrater efter tävlingsinstinkt. Därefter ska tränaren ha visat listan för de spelare som placerats längst ned, något som väckte stark kritik när uppgifterna blev kända.

Hårt kritiserad av Johan Franzén

Trots att Babcocks anseende har varit skadat under de senaste sju åren är hans meritlista svår att bortse från. Under sina tio säsonger som huvudtränare för Detroit Red Wings ledde han klubben till Stanley Cup-titeln 2008. Han vann också OS-guld som förbundskapten för Kanada både 2010 och 2014.

Även framgångsåren i Detroit har dock kantats av efterhandskritik. Tidigare spelare som Mike Commodore och Johan Franzén har i efterhand riktat hård kritik mot Babcocks ledarskap och beskrivit sina erfarenheter under honom i negativa ordalag.

Nu återstår det att se om NHL väljer att inleda en formell utredning – och om det i så fall påverkar Edmonton Oilers planer på att göra den kontroversielle tränaren till klubbens nästa huvudtränare.