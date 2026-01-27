Hävelid om Björklövens succéjunior: ”Verkligen stuckit ut”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Björklöven U20.

Bruno Osmanis och Philip Hemmyr är två profiler i Björklöven U20.

Foto: Bildbyrån.

Björklöven är fortfarande relativt gröna på U20 Nationell-nivån. Efter att förra säsongen ha skrällt sig till en åttondelsfinal förra säsongen har det i år gått lite tyngre resultatmässigt. Samtidigt beror det också på att man har slussat upp ett antal talanger i A-laget. Något som inte har varit helt vanligt i Umeå-klubben senaste åren.

Inte minst har Bruno Osmanis och Philip Hemmyr på allvar börjat göra avtryck i Hockeyallsvenskan. Där den sistnämnda nu också kommer att få chansen att göra landslagsdebut här i februari.

— När man går ner i J20 ser man vilka som sticker ut, och det har han verkligen gjort. Han har förtjänat möjligheten i landslaget, säger förbundskapten Magnus Hävelid.

— Det är klart att de tar vårt offensiva spel till nästa steg, båda är duktiga offensivt, säger huvudtränare Victor Nordkvist om duon.

I en stor genomgång synar Hockeysverige.se här Björklövens U20-lag.

