Isens äldsta spelare visade sig vara isens bästa spelare. Jordan Staal sköt två mål och såg till att Carolina Hurricanes utjämnade finalserien mot Vegas Golden Knights till 2–2.

– Mina fötter snubblade på varandra men jag lyckades precis få tillräckligt med träff på pucken, säger han om sitt uppseendeväckande segermål i nattens 5–3-seger.

Jordan Staal fortsätter att vräka in mål i Stanley Cup-finalen. Foto: AP Photo/John Locher

Redan 2009 vann Jordan Staal Stanley Cup med Pittsburgh Penguins. Då blott 20 år gammal. 17 år senare är den rutinerade centern fortfarande en synnerligen gångbar spelare.

När Carolina Hurricanes var under press i nattens fjärde Stanley Cup-final mot Vegas Golden Knights spelade den 37-årige lagkaptenen en avgörande roll, Med sina två mål klev Staal fram och avgjorde drabbningen. Efter 5–3 i T-Mobile Arena har Hurricanes utjämnat serien till 2–2 i matcher när serien vänder tillbaka till Raleigh för match fem natten mellan torsdag och fredag.

Jordan Staal satte dit det matchvinnande 4–3-målet i den tredje perioden. På ett märkligt sätt. Vegasbacken Shea Theodore missade ett uppspel och gav Seth Jarvis ett öppet läge. Han missade sin chans. Det gjorde däremot inte Staal i andravågen. Trots att han tappade balansen och kom helt fel lyckades han stöta in pucken bakom Carter Hart – medan han föll till isen.

– Jag visste att den gick in. Mina fötter snubblade på varandra men jag lyckades precis få tillräckligt med träff på pucken. Jag hann precis se den gå in, säger Staal till Sportsnet.

Jordan Staal – fem mål på fyra finalmatcher

Veteranen har nu gjort mål i var och en av finalmatcherna – totalt fem mål på fyra matcher.

– Puckarna går in. Jag är glad att jag kan bidra på det sättet, även om jag har många andra områden som jag behöver göra bra i mitt spel. Men när puckarna går in känns det bra och jag vill fortsätta göra mål så att vi kan vinna matcher, säger Staal till Sportsnet.

Innan dess hade 37-åringen, finalseriens äldsta spelare, även gjort 3–1-målet för Carolina i powerplay sent i den första perioden. Då såg gästerna ut att springa i väg med matchen. Men Vegas gjorde sin vana trogen en jämn historia av det. I den andra perioden stormade hemmalaget tillbaka och kom ikapp.

Tre poäng av Nikolaj Ehlers

Ett svenskt samarbete mellan Rasmus Andersson och William Karlsson gav 2–3 varpå Brett Howden skickade in kvitteringen med sitt 14:e slutspelsmål. Detta bakom Brandon Bussi som fick förtroendet mellan stolparna efter att ha ersatt utbytte Frederik Andersen i den tredje finalmatchen. Howden toppar slutspelets målliga och har dessutom satt nytt rekord i antal mål i ett slutspel för Vegas.

Efter Staals ledningsmål i den tredje perioden tryckte Vegas på för ännu en kvittering. Jack Eichel hade ett skott i ribban och missade ytterligare en öppen chans, men i stället var det Nikolaj Ehlers som avslutade målskyttet med att skicka in 5–3 i tom kasse. Dansken hade tre poäng (1+2) i matchen och prisades som matchens andra stjärna efter Staal.

– Grabbarna gnetade och kämpade hårt. Vi hade några studsar på vår sida men jag tycker att vi arbetade fram dem. Andra perioden lämnade lite att önska, men jag är stolt över grabbarna. Det var en skön bortaseger, säger Jordan Staal till Sportsnet.

William Karlsson lämnade isen med 1+1 efter en stark insats och utsågs till matchens tredje stjärna. Målet fram till 2–3 var hans 36:e i slutspelssammanhang. Därmed passerar han Mats Näslund och kliver upp på nionde plats på listan över de främsta svenska målskyttarna i Stanley Cup-slutspelets historia. Peter Forsberg toppar den listan med sina 64 slutspelsmål.

Vegas – Carolina 3–5 (1–3, 2–0, 0–2)

Vegas: Mark Stone (7), William Karlsson (3), Brett Howden (14).

Carolina: Jordan Staal 2 (7), Logan Stankoven (11), Jackson Blake (6), Nikolaj Ehlers (7).

Serien är oavgjord, 2–2 i matcher.