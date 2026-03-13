Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Malmö U18.

Gjorde succé i TV-pucken förra året: ”Otrolig talang”

Har värvat tjeckisk jättetalang: ”Tränat en hel del med A-laget”

Fått chansen i landslaget: ”Där sticker han ut”

Malmö hade inför den här säsongen missat den nationella serien två år i rad. I år har de däremot tagit steget tillbaka till toppen på U18-nivå – och ska nu även spela slutspel. Inför den sista grundseriehelgen ligger de sexa i tabellen och har chansen att sluta ännu högre upp i tabellen.

Årets lag är anförda av inte minst en stark 09-kull. De gick som bekant bra i TV-pucken och har nu tagit steget in på klubbens hockeygymnasium. Dessutom gick ju även Skånes tior till final av TV-pucken i höstas. Det finns därmed en hel del spännande spelare på väg fram i Malmö just nu.

— Det som sticker ut framför allt med kullarna är den individuella skickligheten, säger huvudtränare Johan Björk.

Tillsammans med Johan Björk går vi här igenom Malmös U18-lag – spelare för spelare.

Här kan du läsa genomgången av Frölunda U18

Här kan du läsa genomgången av Skellefteå U18

Här kan du läsa genomgången av Almtuna U18

Här kan du läsa genomgången av Leksand U18

Här kan du läsa genomgången av Luleå U18

Här kan du läsa genomgången av HV71 U18

Här kan du läsa genomgången av AIK U18

Här kan du läsa genomgången av Östersund U18

Här kan du läsa genomgången av Timrå U18

Här kan du läsa genomgången av Björklöven U18

Här kan du läsa genomgången av Huddinge U18

Här kan du läsa genomgången av Täby U18

Här kan du läsa genomgången av Södertälje U18

Här kan du läsa genomgången av Grums U18

Här kan du läsa genomgången av Rögle U18

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U18 Nationell

Här kan du titta på vodden ”Framtidens stjärnor”