Ryssland har fått igenom sin överklagan och öppnat dörren mot en återkomst till den internationella hockeyn. Det har därefter varit tyst från IIHF – men nu tar Finland en tydlig ställning.

— Finlands ishockeyförbunds ståndpunkt i Rysslandsfrågan har inte förändrats, säger ordförande i finska ishockeyförbundet, Heikki Hietanen, i ett pressmeddelande.

Heikki Hietanen och Finland motsätter sig en återkomst för Ryssland till den internationella hockeyn.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Sedan beskedet kom att Rysslands överklagan mot IIHF:s bannlysning gick igenom har det börjat hända grejer. Dörren för att nationen ska komma tillbaka till den internationella ishockeyn har öppnats på glänt. Samtidigt har även Belarus blivit välkomnade tillbaka till U18-VM.

Något som bland annat fick Lettland att gå ut med att de kommer vägra att spela mot Belarus om det blir aktuellt.

På samma gång måste IIHF nu ta ett beslut om Ryssland – turnering för turnering. Hittills har det varit tyst från det internationella förbundet, precis som från det svenska, men nu tar Finland en tydlig ställning. De regerande världsmästarna kommer inte att böja sig i sin syn på grannlandet till öst.

— Finlands ishockeyförbunds ståndpunkt i Rysslandsfrågan har inte förändrats. Vi har inte heller haft några diskussioner om frågan med någon part, säger Heikki Hietanen.

Ryssland har sedan 2022 varit bannlysta från den internationella scenen. Det till följd av deras invasionskrig mot Ukraina. Landet har nu missat fem världsmästerskap samtidigt som kriget fortfarande pågår.