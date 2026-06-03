SDHL:s nya satsning – inleder säsongen med ”Hockeyvecka”

SDHL gör en förändring inför säsongen 2026/27. För första gången kommer ligan att inleda spelåret med en sammanhängande hockeyvecka där premiäromgången sprids ut över fem dagar i september.

Det blir en explosiv start på SDHL-säsongen 2026/27 i september.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

SDHL presenterade på tisdagen spelschemat för säsongen 2026/27. En av nyheterna är att premiäromgången för första gången kommer att spelas över fem dagar.

Säsongen inleds den 9 september och därefter spelas matcher även den 10, 11, 12 och 13 september. Upplägget innebär att premiäromgången sträcker sig över en hel vecka i stället för att spelas under ett mer koncentrerat tidsfönster.

Enligt ligan är syftet bland annat att ge supportrar möjlighet att följa fler matcher under premiärveckan och att skapa bättre förutsättningar kring säsongsstarten.

SDHL-bossen: ”Hockeyveckan blir en riktig kick-off”

– Det känns väldigt inspirerande att kunna starta säsongen på det här sättet. Hockeyveckan blir en riktig kick-off för både spelare, supportrar, partners och hela hockeyintresset runt ligan och föreningarna, säger SDHL sportchef Johan Schillgard i ett pressmeddelande.

I samband med arbetet inför den nya säsongen har SDHL även sett över planeringen av spelschemat. Ligans spelschema har tagits fram med hjälp av ett planeringssystem som ska bidra till en jämnare matchfördelning under säsongen.

– Det har funnits en tydlig önskan om att skapa en bättre spridning av matcherna för att få ett mer varierat upplägg och samtidigt undvika krockar i största möjliga mån. Nytt för i år är också att VM spelas i november, vilket innebär ett längre uppehåll i seriespelet, säger Schillgard.

Det fullständiga spelschemat för säsongen 2026/27 finns publicerat på SDHL hemsida.

Premiäromgången i SDHL 2026/27

9 september

Frölunda HC – Färjestad BK

10 september

Djurgårdens IF – SDE HF

11 september

Brynäs IF – MoDo Hockey

12 september

HV71 – Linköping HC

13 september

Luleå/MSSK – Skellefteå AIK