Efter en tuff säsong med lite speltid öppnar Adam Boqvist upp om framtiden.

En återkomst till Brynäs är han öppen för – om några år.

– Om jag vill komma hem så har Alcén dörren öppen, berättar 25-åringen för Gefle Dagblad.

Adam Boqvist öppnar om framtiden

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Adam Boqvist trejdades från Florida Panthers till New York Islanders under mitten av säsongen 2024/2025. Han fick direkt förtroende från coachen Patrick Roy, något som han saknade under den gångna säsongen.

– Det är klart man var besviken att man inte fick spela så mycket, speciellt när vi förlorade matcher och man ser att vissa kanske har det lite tuffare. Man tycker ju att det inte hade skadat att testa en, berättar Boqvist för Gefle Dagblad.

25-åringen tillbringade större delen av säsongen från läktaren. Under året gjorde han fyra poäng (0+4) på 28 matcher.

Efter säsongen fick han ett lite oväntat samtal från coachen som klargjorde att det inte var hans val att peta backen. Boqvist menar att speltid i NHL inte enbart handlar om prestationer på isen. Enligt honom finns det många faktorer som påverkar besluten, där dyrare kontrakt spelar in samt satsningen på yngre spelare.

Dörren till Brynäs står på glänt

Trots en tuff säsong i NHL är Boqvist inte redo att flytta tillbaka till Sverige. Han vill stanna och visa vad han går för.

– Jag skiter i vad det är för pengar. Jag vill bara komma till ett lag där jag får chansen att spela och visa vad jag kan. Jag känner att jag inte är på min ”peak” än och jag vet att jag kan bli ännu bättre, säger han till GD.

Backen erkänner dock att han har en dialog med Brynäs sportchef Johan Alcén.

– Det är några år till för mig där borta. Jag är fortfarande bara 25 och jag tror att jag har en nivå till i mitt spel. Världens bästa liga kan få fram den nivån hos mig. Men jag vet att om jag vill komma hem så har Alcén dörren öppen. Men jag är inte där i tankesättet nu, säger Adam Boqvist.

Source: Adam Boqvist @ Elite Prospects





