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Tränarikonen lämnar NHL – för europeiska storklubben

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Martin Jansson
Redaktör och reporter

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Magnus Wennström och Andreas Lilja får en mycket meriterad kollega till nästa säsong. Stjärntränaren Claude Julien, med både Stanley Cup och OS-guld på meritlistan, tar över ZSC Lions.

Claude Julien tar över ZSC Lions – och blir kollega med svenska tränarna.
Foto: Marc DesRosiers-USA TODAY Sports.

Under den gångna säsongen var Magnus Wennström och Andreas Lilja målvakts- och assisterande tränare i ZSC Lions. Till nästa säsong blir duon kvar – och får en NHL-ikon som huvudtränare. Claude Julien har sedan säsongen 2003/2004 varit verksam i NHL. Där har han varit huvudtränare för både Montréal och Boston under flera säsonger.

De senaste åren har han varit assisterande tränare i St. Louis Blues.

Men nu väntar en flytt till Europa. Från och med nästa säsong tar 66-åringen över Lions i Schweiz. På meritlistan finns en Stanley Cup från 2011 med Boston. Samtidigt har han varit med och vunnit både OS och World Cup med Kanada. Säsongen 08/09 vann Julien även Jack Adams Award, som går till NHL:s bästa tränare.

Till hösten väntar nu första tränaruppdraget utanför Nordamerika.

ZSC Lions vann guld två år i rad i Schweiz innan de den här säsongen åkte ut i en semifinal. De tillhör en av Europas största klubbar och får nu in Claude Julien till nästa säsong. I laget spelar Jesper Frödén som också är en av lagets stora stjärnor. Till nästa säsong har de även värvat Malte Strömwall.

Source: Claude Julien @ Elite Prospects

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