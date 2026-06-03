Därför blir inte ”Gamla Hovet” kvar: ”Sorgligt”

”Gamla Hovet” som det är idag kommer inte att finnas kvar. När planerna för Stockholms nya hockeyearena presenteras slås även det fast.

– Det går inte att motivera om man också ska bygga en helt ny hockeyarena, säger Emilia Bjuggren (S) till hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under onsdagsmorgonen kallade AIK, Djurgården och Socialdemokraterna till presskonferens på Hovet. Emilia Bjuggren (S), Matthias Sånemyr, vd Djurgården Hockey, samt Stefan Gustavson, vd AIK Hockey presenterade planerarna för ”Nya Hovet”. En ny hockeyarena i Globenområdet, antingen på nuvarande plats eller där Söderstadion stod.

Men hur bli det egentligen med ”Gamla Hovet”, och varför kan en inte få finnas kvar?

– Jag är en av de som känner att det finns så mycket själ, och att det känns sorgligt. Men investeringarna som krävs för att det inte ska rasa ihop är så pass omfattande, och då bedömer vi att då är det mycket mer motiverat att bygga en anpassad ny arena. Så nej, det finns inget scenario där nuvarande Hovet blir kvar samtidigt som det byggs en ny arena, svarar finansborgarrådskandidat Emilia Bjuggren när hockeysverige.se frågar.

Tidigare har det pratats om att behålla isytan och bygga bostäder på marknivå, men det är alltså inte ett alternativ. Stockholmsklubbarna får istället söka andra alternativ, inte minst om den nya arenans plats blir där vi nu följer klubbarna.

– Ritorp tillhör inte Stockholms stad, men med tallkrogen så är det klart att vi har haft mycket dialog med Djurgården. Just nu handlar det om att titta på både den platsen och andra vart det är bäst lämpat att ha barn- och ungdomsidrotten, säger Emilia Bjuggren.

En SHL-säsong i Avicii Arena? ”Deras huvudvärk”

Djurgårdens vd, Matthias Sånemyr, medger att det hade underlättad om den nya arenan byggdes vid gamla Söderstadion. Då hade man kunnat fortsatt spela på ”Gamla Hovet” under tiden.

– Då blir det ett stenkast till Avicii, och katakomberna som man kan gå emellan. Men för vår del är det inte så viktigt. Det blir mer krångligt såklart om man väljer att bygga på Hovet-tomten, eftersom, vart spelar vi våra matcher? Men då får vi lira på Avicii Arena, träna en del där, men sen blir det de träningsanläggningar som finns här runt omkring. Sätra renoveras just nu till exempel. Det löser vi om det är så att det hamnar här. Det kommer säkert staden se till att hjälpa med, att hitta lösningar. Det är inte så att vi kan pausa vår verksamhet i två år och säga det till SHL.

Går det att spela en hel säsong på Avicii Arena?

– Någonstans så blir det där lite Stockholms stads huvudvärk, tillsammans med Stockholm Live. Det är de som har avtalen med varandra, vi är ju bara hyresgäst. Men Stockholm Live ställer upp och försöker hjälpa oss så mycket de bara kan när det dyker upp saker. Om det skulle bli så, så är jag helt övertygad om att vi hittar lösningar på den biten också.

Svaren om rivningen: ”Det viktigaste”

Matthias Sånemyr menar att Djurgården inte legat på för att behålla ”Gamla Hovet” som träningsanläggning.

– Nej, faktiskt inte. Vi tycker det viktigaste av allt är att se till att vi får den här nya arenan som är modern och kan ta oss in i framtiden och ta oss tillbaka till det vi en gång var, även om vi är nästan är där sportsligt nu. Man får inte blanda ihop korten här nu, utan nu är det viktigt att fokusera på att få den här arenan på plats och att det inte drar ut på tiden. Alla andra saker däromkring löser vi, för jag vet att viljan finns och förståelsen finns.

Stefan ”Myran” Gustavson, vd för AIK, är inne på samma spår.

– Vi har ju inte kommit dit än, utan det här är ju mer av just att Hovet är en fantastisk arena stämningsmässigt, men den har inte faciliteterna på det sättet, säger han till hockeysverige.se.

Är det ett alternativ att vara på Ritorp, med publik där, medan Nya Hovet byggs?

– Vi har vår ungdoms- och juniorverksamhet på Ritorp, damerna är också där. Men vi har för lite isytor där också. Men om vi kan ha både herr och dam här, junior och ungdom på Ritorp, så är det inte optimalt. Det är såklart bättre att ha ett ”camp”. Man vill ju att ungdomsspelarna ska kunna se sina förebilder på plats, att man är på samma yta. Nu är det som det är, och vi ska ju fortsätta att ha verksamhet på Ritorp tills de andra möjligheterna finns. Jag tror att det är viktigt att man tittar i hela projektet på om det finns en möjlighet att hitta någon form av träningsyta i den här byggnationen eller inte. Allting får väl utvisas i samarbete, men där är det ganska tydligt att vi vill ha mer is. Det är ju brist på det.