Frölunda U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Frölunda U18.

Öppnar för ytterligare omtag: ”Vi har en plan”

Bäst av ALLA backar födda 2010: ”Otroligt vuxen för sin ålder”

Dags för nästa Stenberg: ”Han kommer att bli grym då”

Hyllad talang i två sporter: ”Mycket innebandysaker på isen”

Här kan du läsa en stor genomgång av Frölundas U20-lag.

”Vi har många lag, men vi har lite problem…”

Under de senaste åren har Frölunda, flera gånger om, lyft det faktum att man velat förändra och förädla i Göteborgstrakten. Detta för att få fram ännu fler spelare som, likt årets succétalang i U20, Liam Elofsson, kan bli (landslags)talanger trots en resa via klubbar som Hanhals. I januari kom även nyheten att man rycker upp rötter i ungdomsverksamheten för att få fram fler ”atleter”.

Nu är både U20- och U18-laget på väg in i slutspel 2025/26. Ändå öppnar SHL-klubben för ytterligare omtag även i juniorverksamheten.

– Vi har en plan, men vi är inte riktigt där än för hur vi ska göra med våra juniorer i framtiden. Det här är första steget så vi får se var vi landar sen. Det viktigaste för oss är att vi får människor att hålla på med idrott så länge som möjligt. Sen när vi pratar hockey generellt så är det viktigt att vi får upp fler spelare i vår region – som också kan fortsätta spela över längre tid, säger akademichefen Kristoffer Martin till hockeysverige.se.

Tillsammans med Martin går vi här igenom Frölunda U18 – spelare för spelare.

Här kan du läsa genomgången av Skellefteå U18

Här kan du läsa genomgången av Almtuna U18

Här kan du läsa genomgången av Leksand U18

Här kan du läsa genomgången av Luleå U18

Här kan du läsa genomgången av HV71 U18

Här kan du läsa genomgången av AIK U18

Här kan du läsa genomgången av Östersund U18

Här kan du läsa genomgången av Timrå U18

Här kan du läsa genomgången av Björklöven U18

Här kan du läsa genomgången av Huddinge U18

Här kan du läsa genomgången av Täby U18

Här kan du läsa genomgången av Södertälje U18

Här kan du läsa genomgången av Grums U18

Här kan du läsa genomgången av Rögle U18

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U18 Nationell



Här kan du titta på vodden ”Framtidens stjärnor”