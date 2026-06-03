MoDo lyfter upp löftena i A-laget

MoDo Hockey har gjort klart med fyra spelare inför den kommande säsongen.

– Vi är en väldigt bra grupp som alltid strävar efter att bli bättre, säger Ebba Lindström till lagets hemsida.

Ebba Lindström och Elsa Pallin skriver kontrakt med SDHL-laget

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

En målvakt och tre forwards är klara för spel med MoDo Hockey till säsongen 2026/2027.

Ebba Lindström, som har MoDo som moderklubb, har förlängt kontraktet med ytterligare två säsonger. Under den gångna säsongen gjorde målvakten fyra NDHL-matcher med en räddningsprocent på 96,3.

– Det känns otroligt kul att få möjligheten att vara kvar i MoDo! Mina ambitioner inför kommande säsong är att utvecklas så mycket som möjligt för att kunna ta en större roll i laget nästkommande säsong. Vi är en väldigt bra grupp som alltid strävar efter att bli bättre, därför tror jag också att vi kommer att gå långt, säger Lindström till lagets sajt.

Även Elsa Pallin, som gjort tre säsonger i MoDo Hockey, får nytt förtroende. Löftet stod för 19 poäng på 22 matcher med U19-laget.

Juniorerna Maja Åkerlund och Miranda Lindström kommer också att flytta upp till SDHL-truppen där de får chansen att vara med från seriestart.

Source: MoDo Hockey @ Elite Prospects