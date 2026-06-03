Tim Juel har tackats av av Timrå – nu är målvakten klar för spel i Finland. Det blir nästa säsong en flytt till huvudstaden Helsingfors.

— Det här är en spännande möjlighet. Jag vill utvecklas både som person och som målvakt, säger svensken i ett pressmeddelande.

Tim Juel lämnar Timrå för spel i Finland nästa säsong.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

För ett år sedan blev Tim Juel utsedd till SHL:s bästa målvakt efter en succésäsong i Timrå. Den här säsongen var han mer av en back up till Jacob Johansson och tidigt stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i klubben. Nu väntar istället karriärens första utlandsäventyr.

31-åringen är nämligen klar för Helsingfors IFK till nästa säsong. Där blir han återförenad med Olli Jokinen som var huvudtränare när målvakten var en av SHL:s bästa. Helsingfors kommer nu att ha ett helsvenskt målvaktspar till nästa säsong. Sedan tidigare har nämligen Hugo Alnefelt kontrakt med klubben över nästa säsong.

— Jag tvivlar inte för ett ögonblick på att båda kommer trivas i den här situationen. De kommer att få sparra med varandra, tävla om speltid och därigenom avancera på egen plan. En mycket positiv utgångspunkt för den kommande säsongen, säger målvaktstränare Riku Helenius i ett pressmeddelande.

Tim Juel byter Timrå mot Finland

Efter att ha spelat i Hockeyettan i flera år fick Tim Juel chansen i Hockeyallsvenskan säsongen 19/20 och efter två säsonger i Karlskoga kom även chansen i högsta serien.

Det blev då en flytt till Oskarshamn där det blev två framgångsrika säsonger. Målvakten tog sedan steget till Timrå där han nu har varit i tre säsonger.

Nu väntar spel i den finska huvudstadsklubben som är ute efter revansch efter en tuff säsong.

Source: Tim Juel @ Elite Prospects