Uppgifter: Här är Karlins nya jobb
Kalmar ser ut att ha hittat sin ersättare till Viktor Tuurala.
Enligt Expressen är klubben överens med Mattias Karlin.
Frågan har varit vem som ska ersätta succétränaren Viktor Tuurala i Kalmar. Nu ser frågan ut att få ett svar. Kvällstidningen skriver att Kalmar är överens med den tidigare Modo-tränaren, som fick gå mitt under säsongen från Öviks-laget under uppmärksammade former. Han ska dessutom få med sig Mikael Sundell som han jobbade med i Modo.
Sportchef Daniel Stolt i Kalmar är dock sparsam med kommentarer.
– Det finns ingenting klart i den frågan, säger han till Expressen.
Mattias Karlin återvänder därmed till Småland där han gjort succé tidigare. Då i Västervik, där han spenderade tio säsonger och bland annat tog klubben till semifinal i Hockeyallsvenskan 2022.
