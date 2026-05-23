Live: Följ Sverige – Norge i hockey-VM – minut för minut

Norge är Sveriges nästa motståndare i hockey-VM. Under lördagskvällen, nedsläpp klockan 20.20, spelar Tre Kronor sin sjätte gruppspelsmatch. Hockeysverige.se liverapporterar från matchen, minut för minut.

Blir det jubel för Oskar Sundqvist och Lucas Raymond i kvällens hockey-VM-möte med Norge också? Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman

Efter två raka vinster mot Slovenien (6–0) och Italien (3–0) har Sverige tagit sig upp på kvartsfinalplats i hockey-VM:s grupp B. Men för att behålla den bortom lördagen behöver man besegra Norge i kväll.

Norrmännen är, med en match mindre spelad, bara två poäng efter svenskarna i tabellen och jagar sin första kvartsfinal i VM-sammanhang sedan 2012. De har imponerat så här långt i turneringen genom att spela jämnt med både Slovakien (1–2) och framför allt Kanada, där man fick med sig en poäng mot guldfavoriten efter en 5–6-förlust efter förlängning.

Sverige kommer närmast från gårdagskvällens 3–0-seger mot Italien, där Ivar Stenberg sköt sina två första VM-mål. Hittills har det blivit tre segrar och två förluster efter nederlagen mot Kanada och Tjeckien. Sverige behöver därför besegra Norge och även Slovakien i den sista gruppspelsmatchen på måndag kväll för att skaffa sig bra förutsättningar inför kvartsfinalen på torsdag.

Häng med i Uffe Bodins liverapportering från matchen med start runt 19-tiden.

Live: Sverige – Norge i hockey-VM 2026

VM-gruppspel – BCF Arena, Fribourg Not Started Sverige – – – Norge TEAM 1 2 3 Sverige – – – Norge – – – Sortera: Senaste Äldsta Dags för näst sista gruppspelsmatchen! Hej och varmt välkomna till dagens liverapportering! I sin näst sista gruppspelsmatch i hockey-VM ställs Sverige mot Norge. Det är en viktig match för svensk del då de inledande förlusterna mot Kanada och Tjeckien gör att man behöver besegra både Norge och Slovakien i de avslutande gruppmatcherna för att vara säker på en kvartsfinalplats – och kunna sluta trea i gruppen. Liverapporteringen från matchen drar i gång runt 19-tiden, när den svenska laguppställningen kommer ut. Pucken släpps sedan klockan 20.20.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Norge

VM 2022: Sverige-Norge 7-1

VM 2019: Sverige-Norge 9-1

VM 2016: Sverige-Norge 3-2

VM 2014: Sverige-Norge 2-1

VM 2013: Sverige-Norge 5-1

VM 2012: Sverige-Norge 3-1

VM 2011: Sverige-Norge 4-5 efter straffar

VM 2010: Sverige-Norge 5-2

Sverige och Norge har mötts åtta gånger i Hockey-VM under 2000-talet. 2011 kom Norges hittills enda seger i en tävlingsmatch mot Tre Kronor. Då vann norrmännen med 5-4 efter straffar. Den turneringen slutade dock ändå med att Sverige gick till final.

Målskillnaden på de åtta VM-mötena under 2000-talet är 38-14 till fördel för Tre Kronor.

Sveriges trupp i hockey-VM 2026

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Norges trupp till hockey-VM 2026

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)

Noah Steen (Örebro)

Petter Vesterheim (Malmö)

Eirik Østrem Salsten

Thomas Olsen

Håvard Østrem Salsten (Djurgården)

Emilio Pettersen (Djurgården)

Mikkel Eriksen (Färjestad)

Martin Rønnild

Jacob Berglund

Patrick Elvsveen

Andreas Martinsen

Markus Vikingstad

Tinus Luc Koblar (Rögle)

Eskild Bakke Olsen (Linköping)

Tabellen i hockey-VM:s grupp B