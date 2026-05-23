Live: Följ Sverige – Norge i hockey-VM – minut för minut
Norge är Sveriges nästa motståndare i hockey-VM. Under lördagskvällen, nedsläpp klockan 20.20, spelar Tre Kronor sin sjätte gruppspelsmatch. Hockeysverige.se liverapporterar från matchen, minut för minut.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Efter två raka vinster mot Slovenien (6–0) och Italien (3–0) har Sverige tagit sig upp på kvartsfinalplats i hockey-VM:s grupp B. Men för att behålla den bortom lördagen behöver man besegra Norge i kväll.
Norrmännen är, med en match mindre spelad, bara två poäng efter svenskarna i tabellen och jagar sin första kvartsfinal i VM-sammanhang sedan 2012. De har imponerat så här långt i turneringen genom att spela jämnt med både Slovakien (1–2) och framför allt Kanada, där man fick med sig en poäng mot guldfavoriten efter en 5–6-förlust efter förlängning.
Sverige kommer närmast från gårdagskvällens 3–0-seger mot Italien, där Ivar Stenberg sköt sina två första VM-mål. Hittills har det blivit tre segrar och två förluster efter nederlagen mot Kanada och Tjeckien. Sverige behöver därför besegra Norge och även Slovakien i den sista gruppspelsmatchen på måndag kväll för att skaffa sig bra förutsättningar inför kvartsfinalen på torsdag.
Häng med i Uffe Bodins liverapportering från matchen med start runt 19-tiden.
Live: Sverige – Norge i hockey-VM 2026
Hej och varmt välkomna till dagens liverapportering!
I sin näst sista gruppspelsmatch i hockey-VM ställs Sverige mot Norge. Det är en viktig match för svensk del då de inledande förlusterna mot Kanada och Tjeckien gör att man behöver besegra både Norge och Slovakien i de avslutande gruppmatcherna för att vara säker på en kvartsfinalplats – och kunna sluta trea i gruppen.
Liverapporteringen från matchen drar i gång runt 19-tiden, när den svenska laguppställningen kommer ut. Pucken släpps sedan klockan 20.20.
De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Norge
VM 2022: Sverige-Norge 7-1
VM 2019: Sverige-Norge 9-1
VM 2016: Sverige-Norge 3-2
VM 2014: Sverige-Norge 2-1
VM 2013: Sverige-Norge 5-1
VM 2012: Sverige-Norge 3-1
VM 2011: Sverige-Norge 4-5 efter straffar
VM 2010: Sverige-Norge 5-2
Sverige och Norge har mötts åtta gånger i Hockey-VM under 2000-talet. 2011 kom Norges hittills enda seger i en tävlingsmatch mot Tre Kronor. Då vann norrmännen med 5-4 efter straffar. Den turneringen slutade dock ändå med att Sverige gick till final.
Målskillnaden på de åtta VM-mötena under 2000-talet är 38-14 till fördel för Tre Kronor.
Sveriges trupp i hockey-VM 2026
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Norges trupp till hockey-VM 2026
Målvakter
Tobias Normann (Frölunda)
Henrik Haukeland
Mathias Arnkvæern
Backar
Johannes Johannesen
Victor Kopperstad (Mora)
Kristian Østby
Max Krogdahl (Skellefteå)
Adrian Saxrud-Danielsen
Christian Kåsastul
Sander Hurrod
Stian Solberg
Forwards
Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)
Noah Steen (Örebro)
Petter Vesterheim (Malmö)
Eirik Østrem Salsten
Thomas Olsen
Håvard Østrem Salsten (Djurgården)
Emilio Pettersen (Djurgården)
Mikkel Eriksen (Färjestad)
Martin Rønnild
Jacob Berglund
Patrick Elvsveen
Andreas Martinsen
Markus Vikingstad
Tinus Luc Koblar (Rögle)
Eskild Bakke Olsen (Linköping)
Tabellen i hockey-VM:s grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|5
|4
|1
|0
|25–10
|14
|2
|🇸🇰 Slovakien
|4
|3
|1
|0
|16–7
|11
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|4
|3
|1
|0
|13–8
|10
|4
|🇸🇪 Sverige
|5
|3
|0
|2
|21–11
|9
|5
|🇳🇴 Norge
|4
|2
|1
|1
|14–8
|7
|6
|🇸🇮 Slovenien
|5
|1
|1
|3
|8–26
|3
|7
|🇩🇰 Danmark
|4
|0
|0
|4
|5–20
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|5
|0
|0
|5
|2–20
|0
