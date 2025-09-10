Superstjärnans kontrakt går ut efter säsongen. Nu kommer uppgifter att Kirill Kaprizov har tackat nej till ett monsterkontrakt – som hade gjort honom bäst betald genom tiderna.

Kirill Kaprizov har tackat nej till 1,2 miljarder svenska kronor.

Foto: Brad Rempel-Imagn Images.

Kirill Kaprizov är en av NHL:s allra starkaste lysande stjärnor. 28-åringens kontrakt går ut efter säsongen och Minnesota Wild är inställda på att göra allt för att ha kvar honom i klubben. Nu kommer uppgifter om att de har erbjudit honom det största NHL-kontraktet genom alla tider.

Något han ska ha nobbat.

Enligt Frank Seravalli handlar det om ett åtta år långt kontrakt värt 16 miljoner dollar per säsong. Det totala värdet uppgår därmed till 128 miljoner dollar, cirka 1,2 miljarder svenska kronor med dagens växelkurs.

Sources say #mnwild superstar Kirill Kaprizov’s camp turned down an extension offer believed to be 8-years, $128 million in a meeting on Tuesday in Minnesota that would have made him the highest-paid player in #NHL history in both AAV ($16 million) and total dollars. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) September 10, 2025

Kirill Kaprizov har tackat nej – vad händer nu?

Förra säsongen stod Kirill Kaprizov för 56 poäng på 41 matcher. Det blev även nio poäng på sex matcher i slutspelet. När han nu går in på det sista kontraktsåret med Minnesota väntar en spännande tid. Kommer de att höja lönen ännu mer? Kommer han att skriva på för en annan klubb?

Båda parter har tidigare uttryckt en önskan om en fortsättning. Det återstår nu bara att se till vilket pris och om det går i lås. Ryssen draftades av Minnesota Wild som spelare nummer 135 2015. Han har just nu nio miljoner dollar i lönetaksträff, och det närmar sig alltså en dubblering av lönen…