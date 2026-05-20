Inside Hockey: Så minns vi Johan Nilsson

Förra veckan gick Elite Prospects skapare Johan Nilsson bort efter en lång tids sjukdom. I podcasten Inside Hockey minns Peter Sibner och Uffe Bodin sin vän och kollega och den enorma inverkan hans sajt haft på hockeyvärlden.

Peter Sibner, Uffe Bodin och Johan Nilsson på NHL-draften i Philadelphia 2014. Foto: Sarah Fuqua

Efter nio års kamp mot cancern gick Johan Nilsson ur tiden förra onsdagen, 45 år gammal.

Johan är skaparen av statistikdatasen Elite Prospects som i dag är en av världens största hockeysajter. Inside Hockeys Peter Sibner och Uffe Bodin har under många år varit kollegor till Johan och även gjort mängder med hockeyresor tillsammans med honom.

I veckans avsnitt ser de tillbaka på vännens hockeygärning och den enorma passion han hade för sporten, en passion som öppnade dörren för en helt ny värld av hockeystatistik.

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

