Lämnade BIK Karlskoga – klar för konkurrenten
Östersund förstärker forwardsidan.
Nu är klubben överens med tidigare BIK Karlskoga forwarden Alexander Ljungkrantz.
– Jag är väldigt taggad inför kommande säsong, säger 24-åringen till lagsidan.
Alexander Ljungkrantz lånades ut från Färjestad till BIK Karlskoga under säsongen 2024/2025. Där blev han kvar även säsongen därpå, men ytterligare ett år för forwarden i klubben blir det inte.
Nu presenteras 24-åringen av seriekonkurrenten Östersund.
– Det känns bra att ha skrivit på för ÖIK och jag är väldigt taggad inför kommande säsong, det känns som att klubben är på väg i en spännande riktning! Till nästa säsong siktar vi på en lång säsong, där vi ska vara med och konkurrera i slutspelet, säger nyförvärvet till lagets hemsida.
Under den gångna säsongen stod Ljungkrantz för 12 poäng (5+7) på 48 matcher. Även Rasmus Aro, klubbens sportchef, ser fram emot att forwarden ansluter till Östersund.
– Alexander jobbar hårt över hela isen och han har stora offensiva kvaliteter i sig som vi ska försöka få fram på bästa sätt.
Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.
