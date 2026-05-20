Östersund förstärker forwardsidan.

Nu är klubben överens med tidigare BIK Karlskoga forwarden Alexander Ljungkrantz.

– Jag är väldigt taggad inför kommande säsong, säger 24-åringen till lagsidan.

Alexander Ljungkrantz klar för Östersund

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

Alexander Ljungkrantz lånades ut från Färjestad till BIK Karlskoga under säsongen 2024/2025. Där blev han kvar även säsongen därpå, men ytterligare ett år för forwarden i klubben blir det inte.

Nu presenteras 24-åringen av seriekonkurrenten Östersund.

– Det känns bra att ha skrivit på för ÖIK och jag är väldigt taggad inför kommande säsong, det känns som att klubben är på väg i en spännande riktning! Till nästa säsong siktar vi på en lång säsong, där vi ska vara med och konkurrera i slutspelet, säger nyförvärvet till lagets hemsida.

Under den gångna säsongen stod Ljungkrantz för 12 poäng (5+7) på 48 matcher. Även Rasmus Aro, klubbens sportchef, ser fram emot att forwarden ansluter till Östersund.

– Alexander jobbar hårt över hela isen och han har stora offensiva kvaliteter i sig som vi ska försöka få fram på bästa sätt.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.

Source: Alexander Ljungkrantz @ Elite Prospects