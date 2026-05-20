Trio lämnar Södertälje – kaptenen tackas av

Efter ett år som kapten lämnar nu Patrik Zackrisson Södertälje. Det tillsammans med Filip Windlert och William Eriksson.

Södertälje bygger om inför nästa säsong. Nu står det klart att kaptenen Patrik Zackrisson lämnar klubben. Det blev 30 poäng på 50 matcher den gångna säsongen för veteranen. Efter en tyngre start på säsongen varvade han upp successivt under våren. Nu har han flyttat hem till Leksand och kopplas samman med dem till nästa säsong.

Även William Eriksson och Filip Windlert lämnar klubben.

Båda dem kom också till klubben i höstas men stannar nu alltså på en säsong i klubben. Var de hamnar just nu återstår att se.

Södertälje har redan tackat av profilen Sebastian Dyk inför nästa säsong. De har just nu 17 spelare under kontrakt. Bland nyförvärven finns Linus Skager, Daniel Muzito-Bagenda Jonatan Lundgren, Gabriel Olsson och Teodor Munther.

