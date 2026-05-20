Så kan Frölunda se ut med Fagemo

En minst sagt efterlängtad värvning i Samuel Fagemo är i hamn för Frölundas del. De får nu en annan dimension på offensiven, men hur höga krav kan vi egentligen ha på honom?

Och hur kan laget se ut med skarpskytten?

Det är klart att det är en kittlande värvning på förhand. Renodlade målskyttar som Samuel Fagemo växer inte på träd i Sverige och det är helt klart en profilstark spelare som kommer hem. För två år sedan gjorde han ju faktiskt 43 mål på 50 matcher i AHL.

Något liknande har han inte varit nära de senaste två säsongerna. Produktionen har faktiskt dalat en del senaste tiden.

Men samtidigt finns det ett jättespännande råämne. För mig är det givet att han ska in i en förstakedja och vara nyckeln i powerplay. Jag tror inte att det är en spelare som kommer att få en ”smekmånad” för att acklimatisera sig. Utan förväntningarna kommer, och ska vara, skyhöga redan från start.

Här kikar jag närmare på vad vi kan förvänta oss – och hur laget kan se ut kommande säsong.