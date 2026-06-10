Efter sju säsonger i SHL – lämnar Sverige

Lukas Pilö lämnar SHL efter sju raka säsonger. Backen kommer nästa säsong att spela i Helsingfors IFK i Finland.

Lukas Pilö under ishockeymatchen i SHL mellan Timrå och Växjö den 18 september 2025 i Timrå.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Sedan han kom fram i Örebro säsongen 19/20 har Lukas Pilö varit etablerad i SHL. Han har förutom Örebro även spelat för Oskarshamn och Timrå, där det även även blivit ett kort inhopp på lån i Brynäs. Totalt har han gjort 315 matcher i högsta serien.

Nu är 26-åringen klar för ett nytt äventyr.

Från och med nästa säsong blir det en flytt österut. Backen är klar för Helsingfors i Finland, där han återförenas med sin tidigare tränare Olli Jokinen. Under den gångna säsongen blev det fyra assist på 39 matcher i SHL.

— Jag ser fram emot att spela under Olli igen. Jag gillar honom som person och jag uppskattar hur han leder laget. Jag skulle säga att Olli är en tränare som ställer höga krav både på träning och match. Det skapar en tävlingsinriktad miljö och hjälper till att bygga goda dagliga vanor, säger spelaren i ett pressmeddelande.

Lukas Pilö lämnar SHL – blir lagkompis med svenskarna

Lukas Pilö gjorde 14 poäng två säsonger i rad i Oskarshamn. Det är hans bästa notering i SHL-sammanhang. Nu väntar karriärens första utlandsäventyr.

Helsingfors hade förra säsongen en tuff resa. Laget var kraftigt kritiserat samtidigt som de slutade på en tiondeplats. Till nästa säsong har de ett helsvenskt målvaktspar i Hugo Alnefelt och Tim Juel.

Source: Lukas Pilö @ Elite Prospects