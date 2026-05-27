Åke Stakkestad har under sina år i Karlskoga varit en stor publikfavorit. Nu lämnar forwarden klubben – ännu en gång.

Åke Stakkestad deppar under semifinal sju i Hockeyallsvenskan mellan Karlskoga och Modo den 13 april 2026 i Karlskoga.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Det var inför den här säsongen som Åke Stakkestad återvände till Karlskoga efter två tuffa år i HV71. Forwarden var där skadedrabbad och begränsades till 53 matcher över två säsonger. Väl hemma i Nobelhallen stod han för 34 poäng på 52 matcher i grundserien. Det blev sedan även 15 poäng på lika många matcher i det allsvenska slutspelet. Det när Karlskoga gick hela vägen till en final.

Sedan säsongen tog slut har det spekulerats kring 24-åringens framtid.

Nu står det också klart att han lämnar klubben. Under onsdagen tackade Karlskoga av profilen, som har gjort 141 matcher i Bik:s A-lag. Nu väntar istället spel på annat ställa. Efter att säsongen tog slut har han kopplats ihop med SHL-klubbar.

Det återstår nu att se vad nästa steg i karriären blir för forwarden. Tidigare har det ryktats om att Dennis Hall vill ta med Åke Stakkestad till Luleå nästa säsong.

