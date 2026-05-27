Uppgifter: Rögle bryter med ännu en spelare

Rögle BK ser ut att bryta med ytterligare en spelare.

Enligt Helsingborgs Dagblads uppgifter är Mattias Göransson tid i klubben över.

Mattias Göransson uppges lämna Rögle

Foto: Fredrik Sundvall / Bildbyrån

Helsingsborgs Dagblad har tidigare uppgett att Lucas Ekeståhl Jonsson är på väg bort från Rögle. Nu ser klubben ut att bryta med ännu en spelare.

Enligt tidningen tränar inte Mattias Göransson med klubben och ser därmed ut att lämna.

”Mattias deltar inte i träning just nu. Vi arbetar på en lösning där han är fri att söka sig vidare till en ny organisation som kan erbjuda en större roll och ansvar än vad som blivit fallet hos oss. Mer information har jag inte just nu,” bekräftar sportchef Hampus Sjöström för tidningen i ett sms.

31-åringen kom till Rögle inför säsongen 2024/2025 och har på sina två säsonger i Ängelholm noterats för 11 poäng (3+8) på 71 matcher.

Under sina två år i klubben har backen haft det svårt att slå sig in i laget och ta en ordinarie plats. Dessutom var han lagets åttondeback i vintras och fick spendera flertalet matcher från läktarhåll.

Om uppgifterna stämmer kommer backen att lämna föreningen, trots att det återstår ett år på hans kontrakt. Göransson uppges alltså precis som Ekeståhl-Jonsson inte vara närvarande på träningarna, vilket pekar på att han på väg att lämna klubben.

