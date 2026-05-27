Fredrik Glader lämnar Narvik Hockey.

Trots att det återstår ett år på kontraktet lämnar svensken nu i förtid, det meddelar klubben på sina sociala medier.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter tre säsonger i Narvik Hockey har Fredrik Glader bestämt sig för att lämna klubben.

Svensken anslöt till den norska klubben inför säsongen 2023/2024 och har varit klubbens huvudtränare under de två senaste åren. Under den gångna säsongen prisades Glader dessutom som årets tränare i Norge efter sin insats i Narvik Hockey.

Trots framgångarna i Arctic Eagles väljer 48-åringen att avsluta sitt uppdrag – trots att det återstår ett år på kontraktet.

– Efter tre säsonger där jag har lagt ner allt jag har i mitt arbete, både fysiskt och mentalt, känner jag att det är dags att kliva åt sidan, säger Glader till föreningens sociala medier.

Glader har tidigare varit aktiv inom svensk hockey där han bland annat varit General Manager i MoDo Hockey, därefter gick han tillbaka till rollen som huvudtränare när han tog över Tingsryds lag 2022/2023.