Kalle Hemström slog igenom den här säsongen med landslagsdebut, målexplosion i U20 och 29 SHL-matcher med Malmö. Nu lånas talangen ut till Nybro Vikings i Hockeyallsvenskan.

Kalle Hemström inför ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och Djurgården den 31 januari 2026 i Malmö.

Malmösonen Kalle Hemström fick ett genombrott under säsongen som var. Den storvuxne centern öste in mål i U20 Nationell där han noterades för 15 mål på 20 matcher under hösten. Senare delen av säsongen blev han uppflyttad till A-laget. Där blev det 29 matcher i SHL med ett mål som resultat.

Han gjorde även fem matcher i slutspelet för Malmö.

Tack vare den fina säsongen fick han även debutera i landslaget. Centern var med i båda samlingarna efter JVM och gjorde fyra poäng på åtta matcher i den blågula dressen. Till nästa säsong står det nu klart att han lånas ut.

— Kalle har tagit fina steg hos oss och vi känner att nästa del i hans utveckling är att få kontinuerlig speltid på seniornivå. Nybro erbjuder en bra miljö och en tydlig roll för honom, vilket vi tror kommer gynna både Kalle och Malmö Redhawks på sikt, säger Oscar Alsenfelt, sportchef, i ett pressmeddelande.

Det blir alltså spel i Nybro och Hockeyallsvenskan till hösten. Född 2007 gör han sitt sista juniorår. Kalle Hemström är därmed aktuell för JVM och väntas även vara med i någon av samlingarna till sommaren.

Det här blir första gången 19-åringen spelar i en annan klubb än moderklubben.

