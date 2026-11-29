Rick Bowness stoppas återigen av sjukdom. Foto: Bildbyrån

Columbus Blue Jackets meddelar att tränaren Rick Bowness missar matchen mot Pittsburgh Penguins. Anledningen är ett bakslag i återhämtningen efter en nyligen inträffad sjukdomsperiod.

Klubben har inte lämnat några närmare uppgifter om vad det är för åkomma som Bowness drabbats av.

”Huvudtränaren Rick Bowness har drabbats av ett bakslag i återhämtningen efter den sjukdom som nyligen tvingade honom att missa tre matcher. Han kommer att vara borta från laget under de kommande dagarna och missar måndagens match i Pittsburgh. Assisterande tränaren Don Granato kommer att leda tränarstaben under hans frånvaro”, skriver Columbus i ett uttalande .

Bowness missade tre matcher tidigare i månaden

Bowness missade även tre matcher tidigare under månaden. Då fick Don Granato kliva in som tillfällig huvudtränare. Columbus förlorade samtliga tre matcher under Bowness frånvaro.

När Bowness återvände till laget för tio dagar sedan hade han en resultatrad på två segrar och tre förluster (2–3–0) under den efterföljande perioden.

Columbus Blue Jackets ligger för närvarande sist i Eastern Conference med 19 poäng. Det är tolv poäng upp till Boston Bruins, som innehar den sista wildcard-platsen till Stanley Cup-slutspelet.

Laget har bara vunnit två av sina tio senaste matcher (2–7–1), efter att ha inlett säsongen med fem segrar och sju förluster (5–7–0) i oktober.

Rick Bowness inledde sin karriär som huvudtränare i NHL med Winnipeg Jets 1988/89. Två år senare tog han över Boston Bruins, innan han fortsatte till Ottawa Senators där han blev kvar i fyra år.

Därefter följde två säsonger med New York Islanders. Efter sex år utan ett huvudtränaruppdrag återvände han till NHL i Phoenix.

Ledde Dallas till Stanley Cup-final

Bowness främsta framgång som tränare kom säsongen 2019/20, då han ledde Dallas Stars hela vägen till Stanley Cup-final. Han stannade i Dallas i tre säsonger innan han tog över Winnipeg Jets. Efter säsongen 2023/24 valde han att pensionera sig.

Pensioneringen blev dock inte långvarig. Förra året gjorde Bowness comeback och tog över Columbus Blue Jackets, ett uppdrag han har haft sedan dess.

Columbus möter Pittsburgh på måndagskvällen innan laget reser vidare för en match mot Carolina Hurricanes den 3 december. Bortaturnén avslutas den 7 december, innan Minnesota Wild väntar på hemmaplan den 10 december.