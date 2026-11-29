Milan Sundström och Bosse Meijer är topprankade bland svenskarna inför NHL-draften 2027. Foto: Caisa Rasmussen & Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det är mindre än en månad kvar till jul – och, kanske ännu viktigare för de riktigt inbitna hockeyfansen, JVM .

Sett i ett större perspektiv handlar turneringen bara om ett litet urval av en betydligt större helhet. JVM kommer varken att avgöra eller rasera en spelares framtid. Nathan MacKinnon blev exempelvis inte en flopp för att han bara noterades för en assist på sex matcher 2013.

Det dröjer fortfarande några veckor innan de slutgiltiga trupperna presenteras. De två högst rankade spelarna på den här listan är dock givna i Kanadas lag. Ytterligare tre namn – schweizaren Jonah Neuenschwander samt svenskarna Milan Sundström och Bosse Meijer – kan också få viktiga roller i sina respektive landslag.

Innan dess väntar CHL USA Prospects Challenge i Québec. Nästa vecka kommer vi att bjuda på omfattande bevakning från turneringen, där flera av årets tio främsta drafttalanger kommer att finnas med.

Efter att senast ha gått igenom draftklassen i början av oktober är det nu dags att titta närmare på de 50 högst rankade talangerna inför december.

1. Landon DuPont, b (University of Michigan, NCAA)

Det råder ingen tvekan om vem som toppar listan. Landon DuPont har redan noterats för 15 assist på 12 matcher som 17-årig freshman vid University of Michigan. Han spelar i alla spelformer och styr dessutom lagets powerplay.

Som spelfördelare är DuPont en av de mest svårlästa backarna du kan hitta. Han är mycket skicklig på att locka till sig motståndare innan han snabbt vänder upp och levererar pucken dit den ska. DuPont har alltid varit fantastisk på att hitta sina medspelare i offensiv zon, och motståndarna verkar aldrig riktigt veta när han ska bjuda på sina finter och oväntade lösningar.DuPont har potential att bli en back för ett NHL-lags första backpar redan nästa säsong.

Landon DuPont. Foto: AP Photo/Rick Osentoski

Foto: Alamy Stock Photo

2. Dima Zhilkin, fw (Saginaw Spirit, OHL)

Förväntningarna var höga på Michigan-commiten, som är född sent 2008, och han har inte slösat bort några möjligheter. Som lagkapten i Saginaw är Zhilkin på väg mot en säsong med närmare 60 mål och över 110 poäng.

Den 178 centimeter långa forwarden är oerhört dominant med pucken och har en tävlingsinstinkt som få andra, trots att han inte är särskilt storväxt. Zhilkin är en viktig kugge i Saginaws powerplay och får till och med chansen i numerärt underläge vid enstaka tillfällen varje match.

Han älskar också att utnyttja ytor på isen. Zhilkin har alla förutsättningar att bli en poängproducerande spelare i ett NHL-lags förstakedja. Hans spel påminner om en kraftfull powerforward, trots att han egentligen saknar den fysiska storleken för den rollen. Räkna med att Zhilkin får en plats bland Kanadas sex främsta forwards under JVM.

3. Nazar Privalov, c (CSKA Moskva, KHL)

Säsongen har inte varit helt problemfri för den regerande vinnaren av MHL:s pris som årets rookie. Privalov har framför allt spelat i KHL, men istiden har varit svår att få. Han gjorde två mål i slutet av oktober, men det har inte räckt för att ge honom mer speltid.

Det råder ändå ingen tvekan om att han är en talang av högsta klass. Den 193 centimeter långe forwarden har regelbundet dominerat mot spelare i sin egen åldersgrupp, där han visat upp både fysisk överlägsenhet och en högklassig puckbehandling.

Han är dessutom en mycket bra skridskoåkare för sin storlek, vilket gör honom till en riktig kraft att räkna med. Även under sina begränsade minuter försöker han göra avtryck, både med och utan puck. Privalovs arbetsmoral och råtalang borde göra att han väljs tidigt i draften.

4. Sergej Skvortsov, fw (Torpedo Nizjnij Novgorod, KHL)

Skvortsov har pendlat mellan KHL och MHL den här säsongen och sett riktigt bra ut i båda ligorna. I MHL är han ett offensivt hot av högsta klass. I KHL har han visat att han klarar av att göra grovjobbet som krävs för att förtjäna varje minut på isen, vilket är lättare sagt än gjort för en ung spelare.

Skvortsov hittar regelbundet ytor där han kan bli spelbar, vilket är ett lovande tecken redan nu. Han är stark, smart och har ett bra skott. Dessutom försöker han alltid få pucken dit den behöver vara.

Jag gillar också hans snabbhet, som gör att han kan hänga med även när han ställs mot rutinerade stjärnor i ligan. Skvortsov hade varit en av de främsta spelarna i Rysslands JVM-lag om landet hade varit tillåtet att delta.

5. Brock Cripps, b (Prince Albert Raiders, WHL)

Med tanke på hur mindre och mer offensivt skickliga backar har fått allt större framgångar i NHL ser Cripps ut att ha goda möjligheter att slå igenom. Han är en topp tio-talangen tack vare sin enastående offensiva förmåga och sitt förbättrade spel i egen zon.

Cripps har fått ta ett större ansvar i Prince Albert den här säsongen efter Daxon Rudolphs avsked och har verkligen tagit vara på möjligheten. Han är utan tvekan en av de främsta backarna i årets draftklass. Har du ännu inte sett honom spela live är det hög tid att ändra på det.

6. Jonah Neuenschwander, c (EHC Biel-Bienne, NL)

Jag försöker fortfarande lista ut om han är en riktig toppspelare för att han är så bra – eller om han framstår som så bra för att hans schweiziska lagkamrater ännu inte har nått samma nivå.

Vad jag däremot kan säga är att det finns en reell möjlighet att han spelar i NHL redan nästa höst. Han är en forward som kan användas i alla spelformer, åker bra skridskor och försvarar som om hans liv hängde på det.

Det är svårt att bortse från hans attraktionskraft. Han är en stor och stark forward som sällan förlorar en närkamp och som fortsätter att utveckla sitt passningsspel. NHL-klubbar älskar centrar på 191 centimeter, och Neuenschwander är en av de bästa som finns tillgängliga i årets kull.

Han gjorde ingen direkt explosiv Hlinka Gretzky Cup, men var utan tvekan Schweiz bästa tvåvägsspelare och en av få spelare som kunde driva spelet och skapa någonting på egen hand. Räkna med att Neuenschwander spelar i Schweiz förstakedja under JVM och förhoppningsvis utvecklas till en andracenter i NHL.

Jonah Neuenschwander. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

7. Carter Meyer, c (Québec Remparts, QMJHL)

När Meyer är som bäst kan han ta över ett byte på ett sätt som få andra drafttalanger klarar av. Han har ett av de bästa hockeysinnena i hela årskullen, vilket gör att han relativt enkelt kan ta sig ur besvärliga situationer.

Han är en stabil skridskoåkare, men spelar också med enorm energi. Meyer kliver ut på isen med full kraft varje kväll och vill hela tiden åstadkomma någonting. Han tvekar inte heller att tackla motståndare hårt, trots att han inte är särskilt storväxt.

Scouterna väntar fortfarande på att hans offensiva genombrott ska komma i QMJHL, men han har producerat på varje nivå och är oftare än inte en spelare som kan förändra matchbilden för Remparts. Jag kan se Meyer utvecklas till en stabil andrakedjeforward som driver spelet, förutsatt att allt faller på plats.

8. Milan Sundström, c (MoDo, Hockeyallsvenskan)

Sundström är en storväxt center på 191 centimeter som skjuter hårt och har ett högt hockey-IQ. Han har varit utmärkt mot seniorer den här säsongen i andraligan i Sverige, som definitivt inte är någon dålig liga.

Mot spelare i sin egen åldersgrupp kan Sundström ibland se lite uttråkad ut. Hans brist på intensitet och tempo är någonting som oroar scouterna. Men när han har fått chansen att spela stora minuter mot seniorer har Sundström sett fantastisk ut.

Kanske skulle han trivas bättre som ytterforward, vem vet? Oavsett vilket är han ett intressant namn som med rätt klubb skulle kunna väljas bland de fem främsta i draften.

Milan Sundström. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

9. Alexis Joseph, c (Saint John Sea Dogs, QMJHL)

Joseph lämnade en bitter eftersmak hos scouterna efter Hlinka Gretzky Cup. Han kändes faktiskt som en av Kanadas mest bleka forwards i ett lag som gick obesegrat hela vägen till guldet.

Den verkliga potentialen är dock uppenbar, och det är glädjande att se att han börjar hitta tillbaka till formen i Saint John. Den 196 centimeter långe powerforwarden gjorde 60 poäng som rookie i QMJHL och är på väg mot 30 mål och 70 poäng den här säsongen.

Sea Dogs är ett bättre lag när Joseph spelar bra, och just nu är han en riktig chansskapare med sitt skott. Bristen på tempo är fortfarande ett problem, och det är någonting som kan skada hans draftaktier rejält.

Jag räknar ändå med att han väljs tidigt tack vare sina fysiska förutsättningar och sin råtalang. Förhoppningsvis fortsätter talangen också att komma fram.

10. Bosse Meijer, c (Frölunda HC, SHL)

En liten, tävlingsinriktad svensk center som gör sig ett namn i den högsta svenska ligan? Var har vi hört det förut?

Meijer var utmärkt internationellt under säsongen 2025/26, vilket hjälpte till att etablera honom som en av de mer intressanta europeiska talangerna. Hans händer, hockeysinne och spel utan puck gör honom till ett spännande offensivt hot.

Jag gillar hans skridskoåkning, klubbteknik och det faktum att han aldrig verkar ha två dåliga byten i rad. Han försöker alltid skapa någonting och även om han kan få problem mot betydligt större backar gillar jag att han är villig att utmana vem som helst som står i vägen. Meijer har alla förutsättningar att en dag bli en tävlingsinriktad forward i ett NHL-lags andrakedja.

Bosse Meijer. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

11. Andrej Pustovoj, fw (Lokomotiv Jaroslavl, KHL)

Pustovoy har varit en favorit bland allmänheten inom scoutingvärlden, och hans senaste insatser gör det lätt att förstå varför.

Han är på väg mot omkring 20 poäng i KHL den här säsongen, trots att han ofta bara spelar runt 10–11 minuter per match. Den 191 centimeter långe forwarden är ett fysiskt praktexemplar, men hans höga hockey-IQ och fysiska mognad gör honom också väldigt intressant i den här åldern.

Pustovoy kanske saknar den allra högsta tekniska skickligheten, men hans råstyrka borde kunna hjälpa honom att lyckas. Jag uppskattar också att han gärna tillbringar betydande tid framför mål, något som inte alltid är vanligt bland spelare i hans ålder. Jag kan se Pustovoy utvecklas till en målskytt i en andrakedja med en tydlig powerforward-mentalitet.

12. Sammy Nelson, c (University of Notre Dame, NCAA)

Nelson tog steget från USNTDP till NCAA den här säsongen, där han har kunnat lära sig av sin bror Danny Nelson, som är talang i New York Islanders organisation.

Sammys förmåga att driva spelet och skapa återkommande offensiva möjligheter gör honom väldigt farlig. Han är mycket skicklig på att skapa skottlägen och tävlar hårt i båda ändarna av isen.

Poängen har varit lite svåra att få fram den här säsongen, men jag gillar fortfarande hans skicklighet och det faktum att han spelar omkring 20 minuter per match som freshman. Jag är inte säker på att han har den offensiva spets som krävs för att ta sitt spel till nästa nivå, men jag skulle fortfarande satsa högt på honom i dagsläget.

13. Jamie Glance, fw (Saint John Sea Dogs, QMJHL)

Glance spelar ett mycket genomarbetat spel. Han tvingar fram pucktapp, är skicklig på att jaga motståndare och drar på sig utvisningar minst lika ofta som någon annan spelare i USNTDP under den gångna säsongen.

Det känns som att varje gång jag riktar in blicken på Glance under en match gör han någonting som får avtryck. QMJHL är mer talangfyllt än vanligt i år, och Glance är en av de främsta anledningarna till det.

Varje gång jag ser honom är han engagerad i båda riktningarna, och det är sällan han inte är en av kvällens mest inflytelserika spelare. Jag vet att han är liten, men jag oroar mig inte för hans spel eftersom han är så dynamisk.

14. Brock England, c (Seattle Thunderbirds, WHL)

England är draftens bästa skridskoåkare. Han är alltid involverad i spelet och använder sitt fotarbete för att jaga ikapp motståndare, tvinga fram pucktapp och skapa möjligheter.

Med pucken är England en smart passningsspelare som ser till att få in pucken i farliga ytor. Han älskar också att utmana med finter i powerplay.

Han är dessutom lite mer fysisk än jag minns från mina första observationer förra säsongen. Om England inte lyckas bli en poängproducerande spelare borde hans övriga kvaliteter ändå räcka för att ge honom en stabil karriär.

15. Malik L’Italien, b (Halifax Mooseheads, QMJHL)

L’Italien producerade hyggligt med poäng i QMJHL förra säsongen och är på väg mot nästan dubbelt så många i år, som 193 centimeter lång back.

Han tacklar oerhört hårt och är inte rädd för någon, precis som man kan förvänta sig av en spelare med hans storlek. L’Italien är bättre på att slå passningar än att skjuta, men han blir hela tiden bättre på att få puckarna dit de ska.

Hans positionsspel är stabilt och han är en riktig plåga att försöka ta sig förbi framför det egna målet.

Scouterna vill att han använder sin fysik lite mer konsekvent samtidigt som han fortsätter att utveckla sitt skott. Hans skridskoåkning gör honom dock väldigt intressant.

16. Jaakko Wycisk, c (Guelph Storm, OHL)

Wycisk var enastående under Hlinka Gretzky Cup. Han slutade etta bland spelarna som är tillgängliga för draften med tio poäng på fem matcher och var samtidigt mycket svårläst i offensiv zon.

Wycisk är ingen stor spelare, men han är väldigt mogen för sin ålder. Han använder kroppen för att vinna närkamper och få upp pucken i banan.

Han har också ett kraftfullt skott, men scouterna vill att han använder det lite oftare. Wycisk var en av mina favoritspelare i AAA under säsongen 2024/25, eftersom han hade ett så imponerande och komplett offensivt spel. Just nu producerar han inte särskilt mycket, men han dödar också utvisningar och vinner de flesta av sina defensiva närkamper.

17. Kayden Stroeder, c (Edmonton Oil Kings, WHL)

Stroeder gjorde ett enormt intryck på mig under Hlinka Gretzky Cup. Korta turneringar kan vara svåra att hantera, även för unga stjärntalanger. Men Stroeder blev bättre för varje match som gick.

Jag kommer att fortsätta hålla ett extra öga på honom. Oil Kings-forwarden gjorde poäng i samtliga tre gruppspelsmatcher och ökade sin poängproduktion för varje framträdande.

Han såg också bra ut i powerplay, både som framspelare och avslutare. Dessutom är han en fantastisk skridskoåkare, både när det gäller ren snabbhet och teknisk förmåga. Stroeder är något liten till växten, men jag oroar mig inte för det eftersom hans spel utan puck fortfarande håller en hög nivå.

18. Noah Davidson, c (Medicine Hat Tigers, WHL)

Skador har hållit Davidson borta från spel den här säsongen, men jag är fortfarande ett stort fan.

Davidson är en storväxt spelare som gör livet surt för alla motståndare – både fysiskt och med pucken. Med sina 191 centimeter och närmare 100 kilo har han mycket kraft i både tacklingarna och skottet.

Han gjorde 30 mål och 52 poäng som rookie i Medicine Hat och dominerade ofta mot äldre och starkare motståndare. Boston College-commiten klev regelbundet fram på ett imponerande sätt för Tigers förra säsongen, och jag ser fram emot att se honom ta ytterligare kliv när han väl börjar spela igen.

Vissa scouter tror att han har en verklig möjlighet att gå bland de tio första i draften, men först måste han komma ut på isen.

19. Jevgenij Jakunin, c (MHK Spartak Moskva, MHL)

Vissa scouter anser att Jakunin har en liten möjlighet att väljas bland de tio första. Andra är inte lika övertygade. Oavsett vilket är han en intressant forward på 191 centimeter som spelar med stor fysisk styrka.

Han är en stabil framspelare som var nära att nå 50 poäng i MHL förra säsongen och som vanligtvis har sett bra ut med pucken i det ryska landslaget.

Yakunin har redan fått speltid i både KHL och VHL, men är samtidigt på väg mot närmare 80 poäng i MHL. Som det ser ut nu har han ett KHL-kontrakt med Spartak Moskva som sträcker sig till 2031. Det innebär att klubben som draftar honom måste ha stort tålamod, såvida det inte blir aktuellt med en dyr utköpslösning.

20. Jaxon Jacobson, c (Brandon Wheat Kings, WHL)

Jacobson är en något mindre center på 178 centimeter, men det finns faktiskt mycket att gilla i hans spel.

Det är svårt att inte imponeras av den högklassige framspelaren, som gång på gång dominerade i öppna isytor under det gångna året. Han noterades för 60 assist och 85 poäng, vilket hade gjort honom till en av de mest produktiva talangerna inför 2026 års draft om han hade varit född några månader tidigare.

För en forward av hans storlek spelar Jacobson faktiskt med ganska mycket kraft, och han älskar att ha pucken. Därför är jag inte särskilt orolig för hur han ska klara sig på nästa nivå.

21. Levi Harper, b (Saginaw Spirit, OHL)

Det är svårt att se en match med Saginaw Spirit utan att imponeras av Harpers arbetsinsats.

Han spelar omkring 25 minuter per match och är samtidigt den som styr lagets powerplay från backpositionen. Han är på väg mot ungefär 70 poäng, vilket visserligen är långt ifrån Zayne Parekhs produktion under hans draftår, men fortfarande imponerande för en back.

Harper är en utmärkt skridskoåkare som hanterar pucken minst lika bra som någon annan. Här finns verklig potential att bli en back för ett NHL-lags två främsta backpar, även om han är något mindre till växten. Om han kan förbättra sitt fysiska spel kommer han att klara sig fint. Men det är redan nu inte dåligt med tanke på hans storlek.

22. Petr Tomek, fw (HC Energie Karlovy Vary, Tjeckien)

Det är lätt att titta på Tomeks längd på 175 centimeter och avfärda honom. Men det ska man inte göra.

Tomek hade en stark säsong i den högsta tjeckiska proffsligan förra året, där han noterades för 20 poäng på 51 matcher. Som jämförelse gjorde de elva andra U18-spelarna i ligan tillsammans bara två poäng samma säsong. Bara Jiri Hudler (46 poäng 2001/02) och Petr Sykora (26 poäng 1993/94) har gjort fler poäng som 17-åringar i ligans historia.

Tomek är på väg mot omkring 30 poäng den här säsongen och är dessutom en av de främsta spelarna i Tjeckiens U20-landslag. Scouterna gillar hans arbetskapacitet och förmåga att hitta lösa puckar, men han behöver utan tvekan bygga på sig mer muskler om han ska lyckas på nästa nivå. Personligen föredrar jag Tomek som ytterforward framför center.

23. Diego Gutiérrez, b (USNTDP)

Gutiérrez var en av de främsta spelarna i USNTDP förra säsongen, och jag hade stora förhoppningar på honom även inför den här säsongen. Han är en fantastisk skridskoåkare som spelar ett starkt försvarsspel, samtidigt som han inte är rädd för att visa upp lite skicklighet då och då.

Gutiérrez har en stor kropp, men jag önskar att han utnyttjade det till sin fördel oftare. Ändå ser jag potentialen. Han är smart, defensivt stabil och kan hitta kvalitativa lösningar även under hård press. Jag gillar hans snabbhet och förmåga att konsekvent placera sig där han behöver vara.

24. Shaeffer Gordon-Carroll, c (Medicine Hat Tigers, WHL)

"SGC" rör sig bra, har ett träffsäkert skott och är inte rädd för att blanda in lite fysik i spelet om någon vill utmana honom. Jag gillar hur han läser spelet i hög fart. Han vet när det är bättre att försöka göra allt på egen hand.

Gordon-Carroll har inte producerat särskilt många poäng i Medicine Hat den här säsongen, men hans roll borde växa under den kommande säsongen. Han kan också få chansen att spela tillsammans med Ruck-tvillingarna. Jag gillar hans arbetsmoral och ser fram emot att följa hans utveckling. Hittills har det gått lite trögt, men det är fortfarande väldigt tidigt.

25. Timothy Kazda, fw (Guelph Storm, OHL)

Kazda var enastående under U18-VM 2026, där han noterades för tolv poäng på sju matcher.

Det kom efter en imponerande första säsong i Nordamerika med Chicago Steel i USHL, där han gjorde 41 poäng på 59 matcher.

Han spelar i ett starkt Guelph Storm den här säsongen, där veteranerna kommer att få lite större utrymme tack vare lagets automatiska plats i Memorial Cup. Boston College-commiten kommer att få kämpa för att spela till sig istid, men han har faktiskt sett stabil ut under de senaste matcherna och börjar verkligen hitta sin plats i laget. Räkna med att Kazda blir en av Slovakiens viktigaste spelare under JVM.

26. Nolan Fitzhenry, c (USNTDP)

Fitzhenry var elektrisk i U17-laget förra året, och jag tycker också att han visade upp flera fina sekvenser i en mer begränsad roll med U18-laget.

Han har varit programmets bästa allroundforward under den tidiga delen av den här säsongen och kommer att fortsätta vara en central del av lagets framgångar inför draften.

Fitzhenry verkar trivas bäst i kaotiska situationer. Ju mer spelet böljar fram och tillbaka, desto bättre brukar han vara.

Han är självsäker med pucken och har också ett bra skott. Om han kan utnyttja ytorna i mitten av isen lite bättre kommer han att bli riktigt bra.

27. Aleks Kulemin, c (Kingston Frontenacs, OHL)

Kulemin ser i dagsläget ut som ett givet val i den första rundan. Att ha hockeygener i släkten skadar förstås inte, men när man arbetar så hårt som Kulemin gör för att vinna närkamper är det svårt att inte imponeras.

Kulemin är mångsidig. I Kingston driver han spelet offensivt, men under Hlinka Gretzky Cup fick vi också se hans defensiva kvaliteter. Han är fysiskt stark, har ett imponerande skott och kan redan vara en av de smartaste forwardsen i CHL.

28. Maxmilian Mareš, c (Rimouski Océanic, QMJHL)

Mareš var fullständigt dominant med Tjeckiens lag under Hlinka Gretzky Cup. Han såg fysiskt överlägsen ut samtidigt som han hela tiden skapade chanser av hög kvalitet.

Sedan dess har han fortsatt på samma spår i Rimouski, där han har gått starkt under den första halvan av säsongen. Mareš är redan en fysisk kraft på 198 centimeter, men rör sig också förvånansvärt bra. Många större spelare har svårt att hitta rätt i unga år, men Mareš visar att han är en av de mest tävlingsinriktade spelarna i sin årskull och inte räds någon.

Stora forwards är väldigt eftertraktade just nu, och Mareš passar uppenbarligen in i den kategorin. Jag vill för tillfället se honom förbättra sin skridskoåkning, men grundförutsättningarna är mycket intressanta.

29. Vilmer Salén Forsberg, mv (Brantford Bulldogs, OHL)

Vilmer Salén Forsberg är utan tvekan draftens främsta målvaktstalang och en av de mest framträdande målvakterna under de senaste fem åren.

Scouterna älskar förstås hans längd på 198 centimeter, men de pratar också om hur snabb hans plockhandske är och hur sällan han hamnar ur position.

Hans fotarbete är otroligt. Salén Forsberg är väldigt atletisk för att vara en så stor målvakt och läser spelet bättre än någon målvakt jag har sett i den här draften sedan Joshua Ravensbergen. Hans grundposition kan ibland se lite märklig ut, men han kompenserar för det genom att täcka så mycket yta som det över huvud taget är mänskligt möjligt.

Vilmer Salén Forsberg. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

30. Max Calce, c (Brantford Bulldogs, OHL)

Calce har länge betraktats som en av de främsta unga tyska spelarna. Han har producerat på alla nivåer och fick till och med chansen i den högsta tyska proffsligan under den gångna säsongen.

Jag har gillat det jag sett av honom internationellt. Han har ofta varit Tysklands främsta forward på U18-nivå och spelar med en outtröttlig energi.

Calce är smart, skicklig och har ett utmärkt skott. Jag ser fram emot att få följa honom mer regelbundet i Bulldogs framöver.

Max Calce. Foto: HMB Media/Alamy Live News

Foto: Alamy Stock Photo

31. Cooper McAslan, b (London Knights, OHL)

McAslan har redan fått mycket beröm från scouter under den tidiga delen av säsongen. Han har fått stort ansvar och mycket istid i London och gjorde mål i var och en av sina tre första matcher.

Den 191 centimeter långe backen är lite mer offensivt utstickande än jag minns honom från tidigare, samtidigt som han är defensivt ansvarsfull. Han har bra räckvidd och är mycket skicklig på att styra ut motståndarna mot sargen.

Det känns som att det inte finns särskilt många svagheter i hans spel just nu, men samtidigt finns det inte heller någon enskild egenskap som sticker ut exceptionellt mycket. Oavsett vilket är han väldigt intressant.

32. James Scantlebury, c (Québec Remparts, QMJHL)

Vissa scouter älskar Scantleburys spel med pucken. Han är på väg mot över 100 poäng i QMJHL, så det är lätt att förstå varför. Han har producerat på varje nivå och verkar aldrig sakna intensitet i forecheckingen.

Scantlebury vet nästan alltid var han behöver befinna sig och försöker överarbeta motståndarna oavsett situation. Invändningen mot honom är att han visserligen alltid är i rörelse, men inte är särskilt snabb och alltför ofta blir undanträngd fysiskt.

Jag kan se honom bli en kompletterande poängspelare längre ned i en NHL-uppställning, men lite mer muskler skulle göra stor skillnad.

33. Luca Santala, c (Kitchener Rangers, OHL)

Santala har redan fått en intressant start på säsongen. Han anslöt till London Knights under sommaren, men trejdades till de regerande OHL-mästarna Kitchener efter bara en match. London behövde nämligen göra sig av med en importspelare.

Den finske forwarden har sett bra ut i Rangers, där han har visat upp både råtalang och ett fint hockeysinne. Santala har redan byggt upp ett imponerande internationellt CV, och den här säsongen handlar framför allt om att komma till rätta i en ny miljö.

Hans skridskoåkning är bra och han skapar mängder av chanser. Scouterna oroar sig för att han inte har någon riktigt exceptionell egenskap i sitt spel, men han är en hårt arbetande forward som ändå borde kunna bygga en stabil NHL-karriär.

34. Easton Walos, c (Sarnia Sting, OHL)

Walos föddes några månader efter deadline för NHL-draften 2026, vilket innebar att förväntningarna på honom var högre inför den här säsongen. Han gjorde 25 mål och 48 poäng i Sarnia förra året, men är nu på väg mot över 50 mål och 90 poäng.

Han har redan stått för fem matcher med två poäng den här säsongen, varav tre innehöll flera mål. Och det bästa av allt? Walos defensiva spel är redan flera nivåer bättre än för ett år sedan.

I grund och botten handlar det om en forward som älskar att ha pucken och är beredd att arbeta hårt för att få tag på den. Som minst kan jag se honom utvecklas till en defensivt inriktad forward i NHL, men då måste han fortsätta utveckla sina fysiska egenskaper.

35. Ben Geiger, b (USNTDP)

Geiger var en av de främsta spelarna under U18 Five Nations-turneringen i början av november. Han fattade smarta och genomtänkta beslut i försvarsspelet och verkade aldrig bli stressad under press.

Hans offensiva spel är inte särskilt upphetsande, men han är en stark skridskoåkare som bryter anfall och kan dela ut tacklingar utan att hamna i problem själv.

Bristen på kreativitet kommer sannolikt att påverka hans draftaktier negativt, men som en renodlad back som kommer att få betalt för att försvara gör han oftare än inte jobbet. Geiger har en verklig möjlighet att gå i den första rundan.

36. Gunnar Conboy, c (Green Bay Gamblers, USHL)

Conboy har ett verkligt anmärkningsvärt namn – men han är också en mycket stark hockeyspelare. Den 193 centimeter långe centern dominerar de flesta närkamper tack vare sin enorma fysik, men han är också exceptionellt smart.

Han spelar med stor kraft, men är samtidigt en stabil skridskoåkare. Conboys spel är redan ganska moget och han fortsätter att bli bättre defensivt. Hans skott kan dessutom skrämma livet ur målvakter. Han behöver inte vara lagets främsta offensiva spelare för att vara värdefull. Hans spel utan puck är imponerande.

37. Vladimir Sjtyrchunov, b (Shawinigan Cataractes, QMJHL)

Sjtyrchunov spelade omkring 20 minuter per match i MHL förra säsongen och gjorde ingen besviken. Den medelstora backen noterades för 32 poäng och har alltid varit en av de mest offensivt inriktade backarna i sin åldersgrupp.

Nu spelar han i QMJHL, där han snabbt har visat hur involverad han kan vara i offensiven, även i ett svagt lag. Jag tycker att han behöver bygga på sig mer muskler och kan vara lite mer aktiv defensivt, men han kommer definitivt att bli intressant att följa.

38. Roberts Naudiņš, c (Penticton Vees, WHL)

Det är svårt att missa den 201 centimeter långe forwarden. Han är enorm, smart, åker bra skridskor för sin storlek och har ett handledsskott med en riktig kanon. Naudiņš är en bra passningsspelare som inte förlorar särskilt många närkamper, framför allt inte framför mål.

Jag gillar honom på utsidan av banan, och så länge han fortsätter att ta sig in i offensiv zon via farliga ytor tror jag att han kan etablera sig som ett verkligt val i den första rundan. Han skjuter ganska mycket just nu, så det råder ingen brist på självförtroende.

39. Ryerson Edgar, c (Niagara IceDogs, OHL)

Edgars draftaktier verkar gå upp och ned. Han stärkte dock sina möjligheter under Hlinka Gretzky Cup, där han noterades för en poäng per match på fem framträdanden.

Den tidigare stjärnan i York Simcoe Express har haft lite problem med poängproduktionen i Niagara, men hans spel utan puck har varit hyggligt. Den snabbe forwarden är pålitlig defensivt för sin ålder och kämpar hårt genom mitten av isen trots att han inte är särskilt stor. Jag älskar hans dragningar och hur svår han är att få grepp om under press.

Jag tror att Edgar skulle må bra av att bygga på sig lite mer muskler, men jag gillar verkligen hans spel.

40. Oliver Sundberg, fw (Djurgårdens IF, U20)

Oliver Sundbergs snabba skott och finurliga händer har varit fascinerande att följa.

Han var också en av Sveriges bättre spelare under Hlinka Gretzky Cup – en ovanlig ljuspunkt i en turnering där Småkronorna i övrigt hade det ganska tungt. Sundberg är en av de mer spektakulära spelarna i den svenska juniorligan, men han är också en hårt arbetande forward.

Hans tvåvägsspel har utvecklats rejält under det senaste året, vilket har gjort honom mer involverad i försvarsspelet. Sundberg hittar fria ytor lika bra som någon annan i årets draftklass och har fotarbetet som krävs för att hela tiden befinna sig i en position där han kan avsluta. I den här takten kan jag se honom bli ett val i den senare delen av den första rundan.

Oliver Sundberg. Foto: Bildbyrån

41. Tyler Hinde, c (Oshawa Generals, OHL)

Hinde är en 191 centimeter lång forward som kanske inte är särskilt spektakulär, men som har mängder av egenskaper som går att bygga vidare på. Han är en mycket intelligent forward som tacklar hårt och vinner de flesta närkamper.

Jag gillar hans fotarbete och förmåga att ta sig dit han behöver vara utan att det verkar kräva någon större ansträngning.Hinde är inte spektakulär i någon specifik roll, men han kan göra lite av allt.

Den typen av mångsidighet är en dröm för tränare, framför allt i en roll längre ned i kedjehierarkin. Jag kan se Hinde gå högre än så här tack vare sin förmåga att snabbt kunna kliva in och bidra.

42. Bogdan Jakusjevskij, fw (Windsor Spitfires, OHL)

Jakusjevskij förtjänar mer uppmärksamhet för sitt spel i Windsor. Han är en viktig del av lagets offensiv och producerar i en takt som överstiger en poäng per match under sin första säsong i Nordamerika.

Han är en utmärkt skridskoåkare som vinner de flesta närkamper och dessutom har ett fint skott. Jag gillar Jakusjevskij i numerärt underläge, och det känns som att han spelar med en sådan energi som man kan förlita sig på i slutet av matcher. Jag kan se honom bli ett av de mest prisvärda fynden i årets draftklass.

43. Lenni Kokkonen, b (Kärpät, Liiga)

Kokkonen har varit en av de främsta finska talangerna under året. Han är en smart och spelskicklig back som rör sig bra, även om han inte är särskilt snabb rakt fram.

Kokkonen är defensivt stabil och även om hans spel med pucken lämnar en del att önska gillar jag hur involverad han är framför det egna målet.

Han har delat upp säsongen mellan den finska U20-ligan och den högsta proffsligan. Även om poängproduktionen har varit begränsad mot seniorer är det positivt att se att han spelar omkring tio minuter per match. Mot spelare i sin egen åldersgrupp är han en dominant kraft som bara blir bättre för varje gång han återvänder till juniorlaget.

44. Boston Tait, b (Wenatchee Wild, WHL)

Det var inte lätt att vara back i Wenatchee Wild förra säsongen, och det har inte blivit särskilt mycket bättre i år. Men trots den till synes oändliga anstormningen i Wilds försvarszon lyckades Tait hitta möjligheter att imponera.

Han noterades för 23 poäng och 55 utvisningsminuter, vilket visade att han har en fysisk sida i sitt spel utan att behöva offra sina offensiva möjligheter.

Offensiven har varit begränsad den här säsongen, men det känns som att han är mer involverad defensivt. Han gillar att flytta pucken och letar hela tiden efter möjligheter att hitta sina medspelare med passningar av hög kvalitet. Jag tycker att Tait behöver arbeta på sitt beslutsfattande i egen zon, men det finns en stabil grund här och jag tror att hans lägstanivå är tillräckligt hög för att göra honom intressant.

45. Dorian Eklund Aspe, c (Djurgårdens IF, U20)

Dorian Eklund Aspe är utan tvekan en av de mest framträdande svenskarna i årets draftklass.

Den 193 centimeter långe centern har uppenbarligen en enorm storlek, men han vet också redan hur han ska använda sin fysik på ett bra sätt. Han har varit lite upp och ned i sitt internationella spel under karriären, men har nästan alltid varit en av de mer produktiva centrarna i sin åldersgrupp.

Eklund Aspe spelar med stort självförtroende, både i sitt passningsspel och i det fysiska spelet. Han har varit utmärkt internationellt, och även om han inte dominerar på samma sätt mot spelare i sin egen åldersgrupp vinner han de flesta närkamperna.

Dorian Eklund Aspe under TV-pucken 2024. Foto: Martin Jansson

Foto: Martin Jansson.

46. Douglas Johnsson, b (Skellefteå AIK, U20)

Douglas Johnsson är en av de mer skickliga mindre europeiska backarna jag har sett på väldigt länge. Han är en utmärkt skridskoåkare som flyttar pucken lika bra som någon annan i sin ålder. Hans poängproduktion har varit imponerande på alla nivåer under de senaste åren, och han var en av mina favoritbackar internationellt på alla nivåer under säsongen 2025/26.

Hans spel handlar om att kontrollera pucken och utnyttja fria ytor, samtidigt som han använder sin skicklighet för att vinna individuella dueller. Jag tycker också att hans defensiva spel är stabilt i dagsläget. Men kommer det att räcka för att kompensera för att han bara är 178 centimeter lång? Det återstår att se.

Douglas Johnsson. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

47. Noah Laus, fw (Soo Greyhounds, OHL)

Laus är spelaren som konsekvent får saker att hända i Greyhounds. Han letar hela tiden efter sina kedjekamrater i farliga avslutslägen och verkar sällan bli bortspelad.

Laus är en komplett spelare som alltid arbetar hårt för att vinna tillbaka puckar, tacklar hårt och har ett bra skott. Jag tycker att han är en ganska ordinär skridskoåkare som bäst, men det är förmodligen ingenting som kommer att hålla honom tillbaka alltför mycket i NHL.

Jag tror att vi pratar om en spelare med det hockeysinne och den arbetsmoral som krävs för att bli en energispelare längre ned i en NHL-uppställning, men som då och då kan spela sig uppåt i kedjorna i en mer spelfördelande roll. Jag är nyfiken på hur hög hans högstanivå är, men just nu är han utan tvekan en av de bästa spelarna i OHL den här säsongen.

48. Camryn Warren, c(North Bay Battalion, OHL)

Warren var en högklassig AAA-spelare och har fortsatt att vara en av de främsta OHL-spelarna födda 2009. Han behöver inte göra mål för att vara betydelsefull. Han arbetar stenhårt tack vare sin höga hastighet och är samtidigt en mästare på att behålla puckinnehavet.

Skickligheten är på toppnivå, vilket gör att han kan ta sig ur besvärliga situationer även när han ställs mot större motståndare.

Warren kanske inte är stor, men med pucken under en spelvändning är han nästan ostoppbar och kompenserar på så sätt för sin storlek. Bli inte förvånad om Warren lämnar CHL USA Prospects Challenge som en av spelarna som stigit mest i draftvärde.

49. Odin Vauhkonen, b (Victoria Royals, WHL)

Harvard-commiten noterades för 23 poäng med Victoria förra säsongen, men är på väg mot över 70 poäng i år som en av WHL:s farligaste backar. Han spelar över 20 minuter per match och får dessutom istid i powerplay. Vauhkonen har gjort poäng i varje match den här säsongen, vilket är smått otroligt.

Den Newport Beach-födde amerikanen är inte särskilt storväxt, men han är fysiskt stark och försvarar bra. Vauhkonen låter inte mer tekniskt skickliga ytterforwards komma åt honom. Han befinner sig vanligtvis på rätt plats vid rätt tillfälle.

50. Oliver Botka, b (Nitra, Slovakien)

Botka fångade min uppmärksamhet under U18-VM förra året och fortsatte imponera med flera starka insatser under Hlinka Gretzky Cup.

Den 17-årige backen producerade bra med poäng mot U20-motstånd förra året innan han fick chansen i några matcher i den högsta slovakiska ligan. Skador har hållit honom borta från spel sedan början av oktober, men jag gillar fortfarande hans råtalang.

Han rör sig bra, har en fin kropp på 191 centimeter och slår inte särskilt många dåliga passningar under press. Botka är en mycket genomarbetad back som borde kunna etablera sig som en tredjeparsspelare i NHL.