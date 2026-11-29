Pax Kleffner blir borta ett tag – men Alexander Lundqvist klarade sig från en allvarlig skada.

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I fredags tog Leksand en 4-3-seger efter förlängning borta mot Östersund . Segern kom dock att bli dyrköpt då hela tre (!) spelare utgick med skador.

Alexander Lundqvist, Arvid Eljas och Pax Kleffner ådrogs alla skador i vinsten. Under söndagen släpper Leksand nu en uppdatering om de skadade spelarna.

Pax Kleffner blir borta resten av 2026

Leksand meddelar att både Lundqvist och Eljas bedöms vara "dag-till-dag" och det finns således hopp om att spelarna kan vara tillbaka i spel redan den kommande veckan när Leksand spelar tre raka bortamatcher mot Almtuna , Södertälje och Mora .

Däremot är det ett tyngre besked kring Pax Kleffner. 18-åringen, som har gjort sex poäng på 15 matcher i HockeyAllsvenskan, kommer sannolikt inte att spela något mer under 2026. Leksand meddelar att Kleffner har ådragits en överkroppsskada som kommer att hålla honom borta från spel i cirka sex veckor. Med fem veckor kvar av året ser Kleffner inte ut att kunna spela igen förrän 2027.

Åke Stakkestad nära comeback för Leksand

Sedan tidigare saknar Leksand dessutom tre spelare på grund av skador. Åke Stakkestad har missat de senaste två veckornas spel men närmar sig nu comeback. Enligt Leksand kommer stjärnan, som ligger trea i interna poängligan med 22 poäng, att återvända till lagträning nästa vecka.

Backen Carter Berger har varit borta i över en månad då hans senaste match för Leksand var 16 oktober. Nu skriver Leksand att kanadensaren har ett återbesök nästa vecka. Om allt ser bra ut på återbesöket väntas Berger kunna vara tillbaka i spel om två till tre veckor.

I veckan fick Leksand också en skada på centern Tyler Angle som klev av från tisdagens träning . Angle missade sedan matchen mot Östersund. Nu skriver Leksand att kanadensaren kommer att undersökas nästa vecka och först efter det kan klubben ge en prognos kring hur länge Angle blir borta.

Leksand ligger just nu tvåa i HockeyAllsvenskan med 47 poäng på 22 matcher. De ligger därmed tre poäng bakom serieledande AIK som har 50 poäng på 23 matcher.