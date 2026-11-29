Viivi Vainikka är klar för spel med Minnesota Frost efter att ha inlett säsongen med MoDo i SDHL. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

En av Europas främsta spelare har nu skrivit sitt första proffskontrakt på andra sidan Atlanten.

På söndagen meddelade Minnesota Frost att klubben har skrivit ett tvåårskontrakt med forwarden Viivi Vainikka. Avtalet sträcker sig över säsongen 2027/28. Klubben, som tillhör den ursprungliga sexlagsuppsättningen i PWHL, har även gjort klart med backen Maddie Posick på ett ettårskontrakt för säsongen 2026/27.

Vainikka har under flera år tillhört de allra främsta offensiva spelarna i europeisk ishockey. Den 24-åriga finländskan draftades av Minnesota i den andra rundan, som spelare nummer 21 totalt, i PWHL-draften 2026.

Hon har tillbringat över sex säsonger i SDHL, där hon representerat både Luleå Hockey Dam och Brynäs IF Dam. Under sina fyra senaste säsonger i ligan har hon snittat över 40 poäng per säsong.

Vainikka slutade tvåa i SDHL:s poängliga

Hennes främsta poängmässiga säsong kom 2023/24, då hon svarade för hela 52 poäng och slutade tvåa i SDHL:s poängliga. Vainikka har placerat sig bland de tio främsta poängplockarna i ligan under de fyra senaste säsongerna – och bland de fem bästa under de tre senaste.

Men det är inte bara den individuella produktionen som sticker ut. Under sin tid i Sverige har Vainikka också varit en riktig vinnare och samlat på sig hela fem SM-guld.

Den här säsongen inledde hon på ett kortidskontrakt med MoDo Hockey. Där hann hon producera fem mål och totalt tio poäng på åtta matcher innan flytten till Minnesota och USA blev verklighet.

Vainikka har även en gedigen meritlista på landslagsnivå. Hon har varit med och tagit VM-brons med Finland i U18-VM och tre VM-brons på seniornivå. Hon var dessutom en del av det finländska landslag som tog OS-brons i Peking 2022.

Djurgårdsbacken Maddie Posick klar för PWHL-spel

Maddie Posick spelade till sig sitt kontrakt med Minnesota efter att ha blivit inbjuden till lagets träningsläger. Den tidigare Wisconsin-spelaren har tillbringat de fyra senaste säsongerna i SDHL med Djurgårdens IF.

Den tvåfaldiga NCAA-mästaren har nått tvåsiffrigt i poängproduktionen vid två tillfällen under sin tid i Sverige. Hennes personliga poängrekord är 14 poäng, vilket hon noterade förra säsongen.

Minnesota Frost har nu 22 av de maximalt 24 spelarna under standardkontrakt inför säsongen 2026/27.

Laget inleder den nya säsongen nästa lördag med en bortamatch mot expansionslaget San Jose Sea Lions. Först den 13 december väntar hemmapremiär, då Seattle Torrent kommer på besök.