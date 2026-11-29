Kevin Wennström blev en av målskyttarna för Vimmerby.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Vimmerby tog en dramatisk seger hemma i VBO Arena när Mora besegrades med 6–4 i söndagskvällens möte i HockeyAllsvenskan .

Hemmalaget öppnade målskyttet tidigt genom Hugo Orrsten efter drygt tre minuters spel, men Ryland Mosley kvitterade för gästerna innan den första perioden var över. I mittakten ryckte Mora åt sig en 3–1-ledning via mål av Albin Udd samt ett powerplay-mål från Oliver Tärnström. Vimmerby – som dessutom missade en straff genom Kalle Carlsson – vägrade dock ge sig. Hannes Hellberg reducerade och kort före pausvilan satte Hugo Lejon 3–3.

Den tredje perioden blev minst lika svängig. Gustaf Kangas gav Vimmerby ledningen i powerplay tidigt i perioden, men Damien Giroux svarade med samma mynt och kvitterade till 4–4. Matchen såg ut att gå mot förlängning, men i slutskedet drog Mora på sig två utvisningar tätt inpå varandra. I spel fem mot tre klev Max Karlsson fram och prickade in det matchavgörande 5–4-målet med bara 1.11 kvar på klockan, innan Kevin Wennström fastställde slutresultatet 6–4 i slutminuten.

Matchfakta

Resultat: Vimmerby HC – Mora IK 6–4 (1–1, 2–2, 3–1)

Målskyttar Vimmerby: Hugo Orrsten, Hannes Hellberg, Hugo Lejon, Gustaf Kangas, Max Karlsson, Kevin Wennström

Målskyttar Mora: Ryland Mosley, Albin Udd, Oliver Tärnström, Damien Giroux

Skott: 30–24 (6–5, 17–9, 7–10)

Utvisningsminuter: 12–10

Publik: 799 i VBO Arena