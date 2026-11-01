TV-pucken idag: Så spelas final och bronsmatch

Det har blivit finaldags i klassiska TV-pucken. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Vi är framme vid finalerna i TV-pucken 2026.

Under söndagen ska två vinnare koras i Hägglunds Arena i Örnsköldsvik – en på pojksidan och en på flicksidan.

För pojkarna blir det en final mellan Stockholm och Skåne medan Dalarna och Norrbotten gör upp om segern för flickorna.

Så gick det i flickornas semifinaler i TV-pucken 2026

Semifinalerna för flickorna blev två jämna historier.

Norrbotten besegrade Värmland efter att backen Kerstin Lundkvist svarat för matchens enda mål i första perioden. Amanda Persson i målet stoppade samtliga 14 skott från Värmland och höll nollan.

I den andra semifinalen slog Dalarna Göteborg med 2–1 efter mål av Tuva Tynell och Wilma Pajala. Elin Nises i målet stoppade 19 av 20 skott. Därmed får Dalarna chansen att ta revansch för fjolårets finalförlust mot Värmland.

Så gick det i pojkarnas semifinaler i TV-pucken 2026

Skåne tog sig till sin andra raka final via en 2–0-seger mot Västmanland . Darren Koch sköt matchens första mål i första perioden och Charlie Larsson fyllde på med 2–0 i tom kasse i den andra. Elias Andersson stoppade samtliga 18 skott mellan Skånes stolpar.

Efter att ha förlorat finalen mot Småland i fjol ställs Skåne nu mot Stockholm den här gången. Stockholmarna besegrade Göteborg med 6–3 i sin semifinal efter ha gått fram till 5–0 i mitten av andra perioden. Göteborg gjorde tre raka reduceringar innan Gustav Boman stängde butiken med mål i tom kasse.

Regler för TV-pucken 2026

Spelarna är i första hand födda 2011. Du representerar inte ditt klubblag utan ditt distrikt.

Matcherna spelas i 2x20 minuter. Vid oavgjort väntar förlängning och vid behov kan även straffar avgöra matchen.

Så spelas finaler och bronsmatcher i TV-pucken 2026

Flickor

08.50 – Bronsmatch: Göteborg – Värmland

13.10 – Final: Dalarna – Norrbotten

Pojkar

10.35 – Bronsmatch: Göteborg – Västmanland

15.10 – Final: Stockholm – Skåne

Hur ser jag TV-puckens semifinaler på TV?

SVT sänder från hela finalhelgen (29 oktober till 1 november) i Örnsköldsvik.

08.45-12.00, SVT1/SVT Play, TV-pucken, brons- och finalmatcher

13.00-17.00, SVT1/SVT Play, TV-pucken, brons- och finalmatcher.



Programledare: Dusan Umicevic.

Kommentatorer: Chris Härenstam och Peter Jonsson.

Experter: Jonas Andersson & Maria Rooth

Poängligan i TV-pucken 2026: Pojkar

Source: TV-PUCKEN Scoring Leaders @ Elite Prospects

Poängligan i TV-pucken 2026: Tjejer

Source: TV-PUCKEN-W Scoring Leaders @ Elite Prospects

Hur gick TV-pucken 2025?

TV-pucken för tjejer har spelat sedan 2019. På flicksidan tog Värmland 2025 sin första seger i TV-pucken. Småland har vunnit flest gånger. De har stått som mästare vid två tillfällen.

På pojksidan har turneringen spelats sedan 1959. Där är Stockholm det mest framgångsrika distriktet, med 18 segrar. De två senaste åren har Småland vunnit. De har totalt vunnit vid sex tillfällen. Ifjol besegrade de Skåne i finalen med 4–1.