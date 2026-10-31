Skåne klara för final i TV-pucken – för andra året i rad

Skåne är klara för final i TV-pucken.

Foto: SVT Play.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Västmanland är årets stora skräll-lag i TV-pucken. Distriktet vann sin kvalgrupp och via en kvartsfinalseger mot Uppland ställdes de under lördagen mot Skåne. Ett lag som gick in i turneringen som en av favoriterna.

I kvartsfinalen mot Västerbotten var det också ett styrkebesked från Skåne som vann övertygande.

Skåne klara för final i TV-pucken

Under lördagen drabbades de båda samman och skåningarna gick in i matchen som favoriter. Västmanland kom däremot ut och skapade ett par stora chanser direkt. Det första målet dröjde sedan till den 16:e matchminuten då Darren Koch utnyttjade ett friläge och stänkte upp 1–0 i krysset.

Emil Eklund i Västmanland spelade bra i målet, precis som Elias Andersson i Skånes dito.

Väl i den andra perioden var det Skåne för fulla muggar i inledningen. De fick inte minst med sig ett par utvisningar som skapade ett tryck mot det Västmanländska målet.

I slutet kom det en forcering men Skåne lyckades hålla undan och vinna. I slutsekunderna kom också 2–0 när Charlie Larsson, till vardags i Malmö Redhawks, satte spiken i kistan.

– Jäkligt gött. Vi hade inte kunnat göra det utan alla, så det blir riktigt kul, säger Skånes Zack Bliss till hockeysverige.se om känslan att nu vara i final.

– Man måste kunna klara av sådana matcher också. Det är inte alltid man gör mål, och jag tycker att vi hanterar det bra.

Revansch för Skåne? "Ska bli riktigt kul"

Distriktet är nu klara för sin andra raka final i TV-pucken. Förra året blev det förlust mot Småland och nu väntar antingen Stockholm eller Göteborg i finalen.

– Det ska bli riktigt kul. Båda lagen som är i andra semifinalen är riktigt bra, men det ska bli kul att spela, säger Bliss om det hela.

Hur mycket skulle det betyda att vinna en final?

– Allting. Alla förtjänar det, men det är bara ett lag som vinner.

Finalen spelas 15.10 under söndagen 1 november.