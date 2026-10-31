Här bryter Anton Frondell sin måltorka

Anton Frondell fick äntligen jubla igen. Foto: Bob DeChiara-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Anton Frondell har inte haft studsarna med sig i NHL senaste tiden. Inför lördagens bortamöte med Boston Bruins hade 19-åringen inte gjort mål sedan 7 oktober och heller inte registrerat någon poäng sedan 14 oktober.

Men nu lossnade det för den tidigare djurgårdstalangen.

Mot Bruins satte han både 1–0 och 2–1 för Chicago Blackhawks, vilket ger honom tre mål och åtta poäng på 14 matcher.

Första målet kom i powerplay där Frondell sköt ett direktskott på Patrick Kanes passning. Den legendariske forwarden noterades därmed för sin 900:e assist i karriären, vilket placerar honom på 21:a plats i NHL-historien.

Det andra målet kom efter en styrning på ett skott från Tyler Bertuzzi tidigt i den andra perioden.

Anton Frondell sköt nio skott

Frondell sköt totalt nio skott på mål men fick ingen mer utdelning den här kvällen. Det kom att krävas förlängning för att sära lagen åt efter 4–4 vid full tid. Då hade Boston kvitterat genom Morgan Geekie med tolv sekunder kvar att spela av tredje perioden,.

Övertidshjälte blev ingen mindre än Elias Lindholm, som klev fram och fixade två poäng till hemmalaget med ett mycket vackert mål. Efter att ha tagit emot en lång passning från Charlie McAvoy bröt veterancentern in från vänsterkanten, lyckades hålla bort motståndaren Oliver Moore och fippla pucken förbi Arvid Söderblom som vaktade Blackhawks kasse denna kvällen. Det var Lindholms femte fullträff den här säsongen och han har svarat för tolv poäng på 15 matcher.

Milstolpe för David Pastrnak

Patrick Kane var inte den enda spelaren som nådde en milstolpe i matchen. Med sitt 1–1-mål passerade David Pastrnak legendaren Patrice Bergeron och klev via karriärens 428:e fullträff upp på tredje plats i Bostons historiska målliga. Bara Johnny Bucyk (545) och Phil Esposito (459) har skjutit fler mål för Bruins än Pastrnak,

Poängmäsigt är den tjeckiske lagkaptenen sexa gen om tiderna med 952 poäng, 24 färre än femman Brad Marchand.

Bruins har vunnit tio av 15 matcher den här säsongen och toppar Atlantic Division med sina 21 poäng. Blackhawks fortsätter att ha det tungt och är näst sämst i hela ligan med nio inspelade poäng på 14 matcher.

Boston – Chicago 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0)

Boston: David Pastrnak (8), Casey Mittelstadt (5), Mason Lohrei (3), Morgan Geekie (2), Elias Lindholm (5).

Chicago: Anton Frondell 2 (3), Ryan Greene (2), Connor Bedard (4),