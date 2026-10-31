Emil Heineman riskerar avstängning efter sin knätackling på Isaac Howard. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Foto: ALAMY

Det blev en kort match för Emil Heineman på lördagskvällen.

Redan 2.22 in i den första perioden fick han matchstraff för en knätackling på Edmonton Oilers forward Isaac Howard.

Howard fick hjälp av isen och fördes mot omklädningsrummet efter kollisionen. Någon omedelbar uppdatering om hans skadeläge fanns inte tillgänglig direkt efter matchen.

Emil Heineman kan stängas av

Om NHL disciplinnämnd beslutar om ytterligare bestraffning blir det första gången Heineman bestraffas med en avstängning för en incident i NHL. Tidigare har han endast fått böter på 2 500 dollar, efter att ha genomfört sitt så kallade "rookie lap" utan hjälm inför sin NHL-debut 2023.

Heineman har den här säsongen noterats för två mål och fyra assist på 13 matcher. Före lördagens korta framträdande hade han i genomsnitt spelat 15.52 minuter per match.

Det är svenskens andra säsong med Islanders. Han har tidigare representerat Montreal Canadiens, där han spelade fyra matcher under säsongen 2023/24 och ytterligare 62 matcher under 2024/25.

Ny poäng av Connor McDavid

Förra säsongen stod Heineman för 22 mål och nio assist, totalt 31 poäng, på 82 matcher. Han spelade samtliga matcher för Islanders.

Lördagskvällens match vanns av Edmonton med 4–0 Efter två mål av Ryan Nugent-Hopkins. Connor McDavid stod för en assist och förlängde sin poängsvit till 14 matcher. Totalt har superstjärnan svarat för 37 poäng (8+29).

N Y Islanders – Edmonton 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

Edmonton: Ryan Nugent-Hopkins 2 (3), Vasilij Podkolzin (9), Jason Dickinson (19).