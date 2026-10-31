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TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Det var ett äkta storstadsmöte i Örnsköldsvik i semifinal av TV-pucken. Stockholm mot Göteborg i en på förhand hyperintressant semifinal.

De båda distrikten hade vunnit sin kvalgrupp och övertygade även i kvartsfinalerna mot Värmland respektive Ångermanland. Samtidigt var Göteborg tydliga inför matchen med att Stockholm var favoriter.

I inledningen av matchen var det också stockholmarna som kom ut bäst.

Redan efter sex minuter kom 1–0 av Loui Oldéen. Göteborg drog sedan på sig ett par kostsamma utvisningar och då kom både 2–0 och 3–0 av Abbe Sörman och Emil Sjöberg.

Det resultatet stod sig in i den andra perioden.

Stockholm klara för final i TV-pucken

I den andra perioden fortsatte Stockholm att spela med gasen i botten. 4–0 kom via kaptenen Viktor Sjölander som är deras poängbästa spelare så här långt.

Göteborg klev upp och skapade ett par chanser men som alltid fanns Hampus Trygg i vägen. Djurgårdsmålvakten klev fram med ett par riktigt fina chanser när Göteborg skapade bra tryck.

Istället kunde Stockholm kliva fram och göra 5–0 via Filip Sidén.

Till slut fick också Göteborg till slut hål på Trygg när Love Welander stod för en vacker soloåkning. Det gav också göteborgarna lite energi som satte dit 5–2-reduceringen via Julian Andersson.

Samma Andersson klev sedan även fram och gjorde 5–3 med tio sekunder kvar. Närmare så kom aldrig Göteborg utan Stockholm satte istället 6–3 i tom kasse via Gustav Boman, som också blev matchens sista mål.

Så spelas TV-puckens finalmatcher

I morgon återstår det nu att se vilka distrikt som tar vilka medaljer. Under förmiddagen kommer det att spelas två bronsmatcher, en på tjej- och en på killsidan.

Den första matchen är mellan Värmlands och Göteborgs flicklag och har nedsläpp 08:50. Sedan kommer killarnas bronsmatch mellan Göteborgs och Västmanlands pojklag som startar 10:35.

Efter lunch kommer vi sedan kröna två mästare i TV-pucken.

Den första finalen spelas mellan Dalarna och Norrbotten med nedsläpp 13:10.

TV-pucken avslutas sedan med årets final på pojksidan mellan Stockholm och Skåne, med nedsläpp 15:10.