Därför vill Nikita Kutjerov bli trejdad

Nu kommer förklaringen till varför Nikita Kutjerov plötsligt vill lämna Tampa Bay Lightning. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Efter 13 säsonger i Tampa Bay Lightnings organisation har Nikita Kutjerov officiellt bett om att få lämna klubben .

Den 33-årige ryssen, som är inne på sista året på sitt kontrakt, ska ha meddelat sitt beslut till lagledningen och lagkamraterna tidigare i veckan. Detta bara dagar efter att ha firats efter att ha blivit Lightnings poängbästa spelare genom tiderna.

Hur kommer det då sig att en av världens bästa spelare plötsligt vill bort från en klubb han vunnit två Stanley Cup-titlar med?

Nikita Kutjerov frustrerad över förhandlingarna

I nattens Hockey Night in Canada skänkte Sportsnets Elliotte Friedman ljus på situationen som uppstått i Tampa. Enligt honom ska Kutjerov helt enkelt ha fått nog av de utdragna förhandlingarna.

– När förhandlingarna startade ville han ha ett kontrakt liknande det Kirill Kaprizov skrev, 17 miljoner dollar per säsong, säger Friedman. Vid tidpunkten var Kaprizov den bäst betalde spelaren i NHL och Kutjerov som är ligans MVP ville vara i samma område.

– Som vi vet nu vände Philadelphia Flyers offer sheet till Leo Carlsson upp och ned på marknaden och allt förändrades. Men framför allt är det inte pengarna som gör att vi är här idag, anledningen är snarare tempot i förhandlingarna, eller bristen på detsamma. Nikita Kutjerov är en väldigt stolt kille, en väldigt bestämd man. Han tar mycket personligt och det är därför han är en sådan bra spelare. Jag tror därför att bristen på framsteg i förhandlingarna ligger till grund för det som hände härom dagen, att han berättade för sina lagkamrater och klubbledningen att han inte tänker skriva nytt kontrakt utan vill bli trejdad.

Det har förekommit uppgifter om att Kutjerov tackat nej till ett fyraårskontrakt värt 60 miljoner dollar, med en lönetaksträff på 15 miljoner per säsong.

Osannolikt att han ändrar sig

Friedman rapporterar också att Kutjerov och hans agent Dan Milstein ska ha haft ett möte med Tampas coach Jon Cooper och general manager Julien BriseBois senaste dygnet, men utan att man lyckades lösa den konflikt som uppstått mellan parterna.

Lightning har sedan tidigare skickat ut ett pressmeddelande där man meddelat att man inte har för avsikt att trejda sin största stjärna.

Från klubbens sida har man fortfarande en förhoppning om att Kutjerov ska lugna ned sig och ändra ståndpunkt. Men baserat på de samtal Friedman haft med människor i ligan och runt Kutjerov är det osannolikt att han kommer att göra det.

Öppen för spel i Kanada

Nikita Kutjerov har en lista med tio lag han kan bli trejdad till. I nuläget är det okänt vilka lag som finns på den listan, men enligt Friedman ska han till skillnad från många andra spelare vara villig att spela för kanadensiska lag som Toronto Maple Leafs eller Montreal Canadiens.

Under sin karriär i NHL har Nikita Kutjerov vunnit poängligan vid tre tillfällen. Han har dessutom utsetts till ligans mest värdefulla spelare (Hart Trophy) två gånger och även fått Ted Lindsay Award som NHL:s bästa spelare, framröstad av spelarna, två gånger.

På 892 matcher med Lightning har han svarat för 1 142 poäng, fem fler än den tidigare klubbrekordsinnehavaren Steven Stamkos. Bland ryssarna som spelat i NHL är det bara Aleksandr Ovetjkin (1 691 poäng), Jevgenij Malkin (1 418) och Sergej Fjodorov (1 179) som varit mer produktiva än Kutjerov.