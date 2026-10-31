Dalarna klar för ny final i TV-pucken – slår ut Göteborg

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TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

I kvartsfinalen vann Dalarna över Stockholm. I semifinal väntade under lördagen ännu ett stort distrikt, nämligen Göteborg. Även här gick kullorna in som underdogs, men även här blev det seger.

Redan i den första perioden kom 1–0 när Tuva Tynell hittade krysset. Trots att de var något tillbakatryckta höll Dalarna en bra kontroll på sitt motstånd. Väl i den andra perioden började de också sakta men säkert ta över matchbilden.

Det gav också utdelning när Wilma Pajala skickade in 2–0 från nära håll.

Göteborg gav sig däremot inte utan en kamp. Deras stora profil Wanda Swedholm Torgersson löste på egen hand en reducering när hon gjorde bort sin motståndare och skickade upp pucken distinkt i det första krysset.

Dalarna klara för final av TV-pucken: "En dröm"

Även efter det fortsatte Göteborg att skapa bra lägen. Samtidigt storspelade Dalarna Elin Nises i målet och gjorde så att Dalarna kunde behålla sin ledning.

Göteborg forcerade för en kvittering ända in i kaklet, men det räckte inte utan matchen slutade 2–1.

– Det känns så skönt och bra. Vi är en tajt grupp. Vi kämpar till slutet och kör så jäkla bra, säger Elin Nises till hockeysverige.se efter segern och fortsätter om sin egna turnering:

– Vi har bra försvar, så det är bra. Jag tycker inte om att ge mig själv betyg, men en åtta kanske, av tio.

Dalarna är nu i final på flicksidan i TV-pucken för andra året i rad. De har nått dit fem av de sju senaste åren.

– Det skulle vara väldigt kul och stort. Det är en dröm, säger Nises om att eventuellt vinna hennes tredje år.

– Det finns väldigt mycket revanschlusta i gruppen, och vi vill såklart ta hem det, fortsätter hon.