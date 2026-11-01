Nytt NHL-rekord för Sidney Crosby

Sidney Crosby har ett nytt NHL-rekord. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Sidney Crosby fortsätter att slå NHL-rekord och nå nya milstolpar.

På lördagen passerade Pittsburgh Penguins-legendaren Ray Bourque som den spelare som gjort flest assist för en och samma NHL-klubb. Crosby noterades för två assist under de två första perioderna i matchen mot Montreal Canadiens.

De två assistpoängen, den första på Erik Karlssons öppningsmål och den andra på Tommy Novaks 2–2-mål, innebar att Crosby nådde totalt 1 112 assist för Pittsburgh Penguins. Därmed passerade han Bourques tidigare rekord på 1 111 assist för Boston Bruins.

Wayne Gretzky, som innehar rekordet för flest assist i NHL:s historia med 1 963, noterades för 1 086 assist under sin tid med Edmonton Oilers, klubben han representerade under längst tid.

På den historiska topp fem-listan över flest assist för en och samma klubb återfinns även Steve Yzerman, med 1 063 assist för Detroit Red Wings, och Mario Lemieux, med 1 033 assist för Pittsburgh Penguins.

Totalt har Crosby har nu gjort 658 mål och 1 113 assist, totalt 1 771 poäng, på 1 433 grundseriematcher. Det innebär att han även tagit sig ikapp Marcel Dionne på sjätteplatsen över NHL:s bästa poängplockare genom tiderna.

Historisk säsong för Crosby och Penguins

Den senaste milstolpen kommer under en säsong som redan varit historisk för Crosby.

Tillsammans med Kris Letang och Jevgenij Malkin blev trion den längst sammanhållna gruppen av tre spelare i NHL historia att spela för samma lag. De nådde 21 raka säsonger tillsammans och satte dessutom rekord för flest segrar som trio, med 494 vinster den 30 september.

Crosby har haft en relativt trög poängstart på säsongen, med tre mål och fyra assist på 13 matcher inför mötet med Montreal. 39-åringen hoppas nu kunna öka produktionen i takt med att Penguins fortsätter genom hösten.

Trots Sidney Crosbys tre poäng (1+2) mot Montréal lämnade Pittsburgh isen som förlorare med 4–5. Josh Anderson blev stor segerorganisatör med två mål och en assist för hemmalaget i Bell Centre.

Erik Karlsson och Rickard Rakell lämnade isen med 1+1 vardera för Penguins.

Montréal – Pittsurgh 5–4 (2–2, 3–1, 0–1)

Montréal: Josh Anderson 2 (6), Oliver Kapanen (1), Alexandre Texier (2), Chris Kreider (2).

Pittsburgh: Erik Karlsson (3), Tommy Novak (4), Rickard Rakell (4), Sidney Crosby (4).